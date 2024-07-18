台積電力守千元…若想避開短期股價波動 中信投信：定期定額投資ETF

受美國共和黨總統候選人川普「保護費」言論、以及半導體大廠艾司摩爾（ASML）財測遜於預期影響，美國科技股大幅拉回，拖累今天台股表現，台積電（2330）盤中跌破千元大關，終場以1,005元作收，守住千金寶座。中國信託投信表示，股市短線雖受消息面干擾，但長期股價仍回歸基本面，投資人若想避開短期股價波動風險，可以考慮定期定額投資月配型的高股息ETF，掌握具題材性且成長性的潛力股。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，昨天美股台積電ADR重挫近8%，今天台積電雖隨之下挫，但盤中買盤進場，跌幅較ADR小，緊接著台積電下午召開法說會，法人對台積電後市展望仍樂觀，且3奈米訂單供不應求，預期訂單將持續滿至2026年，半導體需求可望持續成長，整體而言，半導體成長趨勢仍未改變。

若以CMoney統計至6月30日數據來看，台股上市櫃公司今年除息高峰落在7月，預期在資金活水外溢下，可望對股市帶來正向助益；進一步觀察過往15年數據統計，台股於7月的含息報酬表現最為突出，在一年當中報酬表現居冠。

張圭慧認為，短期大盤回檔，屬股市健康的良性修正，中長線來看，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數為供不應求，展望正向樂觀，國內景氣以採購經理人指數（PMI）來看，仍維持復甦趨勢，上市櫃企業月營收為正年增長，建議投資人可分批擇優布局高股息ETF，一次掌握具趨勢題材的潛力個股。