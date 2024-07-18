受不了股市雲霄飛車？台積電今法說會光環不再 法人建議：改抱投等債ETF

全球重要股市包括美、台股2024年以來屢屢創高，這兩日受到川普言論影響下挫，台積電（2330）今開盤跌破千元，法說會光環不再，國泰投信ETF研究團隊表示，短線受到政治因素影響拉回修正，長線來看，未來AI發展趨勢向上，今年降息大有機會，不妨逢低撿便宜，加碼手上股債ETF的張數，別忘了「別人恐慌我貪婪」，也是重要的投資策略。

觀察重要經濟數據，美國7月密大消費者信心指數意外降至去年12月以來新低，消費者感受到高物價與高利率的壓力，提升市場對9月降息的信心，國泰投信ETF研究團隊表示，市場總是提前反應利率預期，美國大選前，股市都還可能有震盪，債券ETF相對股票型ETF波動低，屬於固定收益型產品，穩健型的投資人，或需要現金流的退休族，建議下半年可提高這類資產的配置比重，國泰旗下千億級債券ETF 00725B近期成交量、受益人數雙雙成長，顯見投等債市場熱度。

國泰投資級公司債（00725B）經理人鍾郁婕表示，美國聯準會給的債市送分題，已經離開獎時間越來越近，可以明顯看到債價開始回升，台灣市場中近期又多了好幾檔的債券ETF，有業者推投等債，也有人看好非投等債，這些五花八門的債種，讓人難以抉擇，其實買債最重要的就是要看「債券信評」跟「違約率」，信評越高通常違約率較低，當市場波動大時，可以投資等級公司債為優先考量，投資才能抱得安心又長久。

6月美林全球基金經理人調查報告也指出，近八成的受訪經理人認為未來1年內可望有2到3次的降息，多數人也預計9月中下旬將迎來首次降息，且未來一年經濟陷入衰退機率低，顯示市場樂觀看待降息預期。

國泰投資級公司債ETF經理人鍾郁婕進一步說明，投等債的市價多會提早反應Fed降息預期，觀察歷史數據，自1989年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債價會領先起漲，若在降息前三個月時進場，並且持有1年，報酬率可望有8%，若今年9月順利降息，目前7月就是最佳的布局時機。

此外，美國投資等級公司債(LUACTRUU Index) 過去10 年平均殖利率約3.56%，目前殖利率是5.21% ，00725B追蹤的「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國大陸除外) 指數」7月17日殖利率則是5.86%，降息之前還能享有較高水準的殖利率，之後還有機會再賺到資本利得！