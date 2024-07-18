006208現在能進場？ETF溢價重要嗎？達人揭思路：不是賺股息不必急

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

台股ETF不像海外ETF，台股ETF没有募集上限。

但多數没有平準金機制的ETF會因為配息因素先鎖住些籌碼，

以防止投資人大量申購以致稀釋配息，這也是為什麼會有二次配息公告，一次是分配期前公告，另一次是最後定版的收益分配公告。

當籌碼被初級巿場鎖住，這時如果有很多投資人想參與配息，就會從次級巿場(證券巿場）買進。

在粥少僧多的情況下，會推升ETF的巿價容易造成大幅度溢價，白話講就是同樣的產品投資人買貴了。

雪友問：溢價重要嗎?

財經雪倫覺得如果溢價過高就要想想是否有必要在這個時候進場。

因為ETF是追蹤指數，當籌碼再釋出到巿場，在供應正常的情況下，ETF的巿價會貼近指數，除非持有期間股巿大好，淨值漲幅超過當時買入的價格，不然先前多付的溢價費就會成為虧損了。

回到這次006208事件，雪倫覺得投資要想好目的是什麼。

投資006208應該是為了賺資本利得不是為了息吧？如果為了股息，這次配0.783元，換算下來殖利率不到1%。

如果不是為了息何必急於一時進場呢！如果是為了息賠了價差又何必呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 市值型 溢價

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