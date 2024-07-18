00878股價站上24...還是持續買入！達人「1%買進紀律」：今年目標50張
大家好，我是娃娃，大家最近好嗎？娃娃的新工作太忙了，忙到都沒有時間吃飯，每天都睡不飽，趁著假日有時間來發文，不然我也很怕被大家給遣忘了....
最近新工作真的是忙到一個炸裂，連吃飯的時間都沒有，更別說發文了。
每天早上起床都想著，為什麼要那麼辛苦的早起、趕捷運，勿勿忙忙到了公司連早餐都還來不及吃就要開始忙......
為了生存與生活，活著就得工作，我既明白也不得不服從；有時候「爆肝相隨」好像也必須配合，我不是不滿足，而是想要希望能早點脫離這種生活。
我的第一張00878三年前疫情期間買的，那時候一張才16塊，沒想到現在已經來到24塊了。
但我們莫急莫慌莫害怕，持續1%的買進紀律就對了。
持續秉持小師傅存股的買進紀律精神，股價跌幅超過1%就買進。如果跌幅達到2%再買一點；如果當日的KD指標跌到20以下就再買進一點。
7月12日買入6張的00878，收盤為24.40元。當初第一張00878才16元，會不會過了幾年00878來到30元不知道，持續1%買進紀律，希望年底前能存滿五十張00878。
00878在7月12日一度跌到24.38元沒有買到，最後以24.40買進6張、手續費208元，共計146,608元，希望年底前能存到50張的00878。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲娃娃の退休躺平計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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