快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

00878股價站上24...還是持續買入！達人「1%買進紀律」：今年目標50張

聯合新聞網／ 娃娃の退休躺平計畫
00878股價破24。台股示意圖／聯合報系資料照
00878股價破24。台股示意圖／聯合報系資料照

大家好，我是娃娃，大家最近好嗎？娃娃的新工作太忙了，忙到都沒有時間吃飯，每天都睡不飽，趁著假日有時間來發文，不然我也很怕被大家給遣忘了....

最近新工作真的是忙到一個炸裂，連吃飯的時間都沒有，更別說發文了。

每天早上起床都想著，為什麼要那麼辛苦的早起、趕捷運，勿勿忙忙到了公司連早餐都還來不及吃就要開始忙......

為了生存與生活，活著就得工作，我既明白也不得不服從；有時候「爆肝相隨」好像也必須配合，我不是不滿足，而是想要希望能早點脫離這種生活。

我的第一張00878三年前疫情期間買的，那時候一張才16塊，沒想到現在已經來到24塊了。

但我們莫急莫慌莫害怕，持續1%的買進紀律就對了。

持續秉持小師傅存股的買進紀律精神，股價跌幅超過1%就買進。如果跌幅達到2%再買一點；如果當日的KD指標跌到20以下就再買進一點。

7月12日買入6張的00878，收盤為24.40元。當初第一張00878才16元，會不會過了幾年00878來到30元不知道，持續1%買進紀律，希望年底前能存滿五十張00878。

00878在7月12日一度跌到24.38元沒有買到，最後以24.40買進6張、手續費208元，共計146,608元，希望年底前能存到50張的00878。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲娃娃の退休躺平計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息

延伸閱讀

台積電（2330）跌破1000元…戰犯是艾司摩爾？ 狄驤：最大問題「市場太樂觀了」

00713發11萬大紅包！理財達人「全繳房貸」：不是為了高股息投資

00692成分股大換血！網酸「買0050、006208更好」曝優勢

00939首配0.063元！年化率5.06%、小輸00940 7月31日最後上車

相關新聞

00878股價站上24...還是持續買入！達人「1%買進紀律」：今年目標50張

大家好，我是娃娃，大家最近好嗎？娃娃的新工作太忙了，忙到都沒有時間吃飯，每天都睡不飽，趁著假日有時間來發文，不然我也很怕被大家給遣忘了.... 最近新工作真的是忙到一個炸裂，連吃飯的時間都沒有，

00692成分股大換血！網酸「買0050、006208更好」曝優勢

臺灣證券交易所公司治理100指數成分股定期審核結果出爐，大亞（1609）、裕隆、森崴能源等29檔股票新入列，將於17日生效。PTT網友直言，「富邦公司治理00692、規模290億。本次納入29檔，看起來都不主要權值股呢」，其他人則留言，「看來還是買0050、006208比較好，至少沒人為選股因素」。

00919一直處於貼息階段…何時填息26.94元？ 專家：前四次除息最慢53天

00919自從6/24除息之後，一直還處於貼息的階段，眾所期待的26.94元填息價一直遲遲未現身！

00713發11萬大紅包！理財達人「全繳房貸」：不是為了高股息投資

今天00713發放股息啦！本次我拿到11萬元，但對於股息，我還是有一些話想說。（原文發文時間為7月15日。）

00929「價格溜滑梯」！網卻沒在怕：套著配也舒服

高股息ETF復華台灣科技優息（00929）17日除息，每股配息0.18元，開盤即完成近4成填息，然而開盤價即最高價，終場下跌012元或0.58%、17日最低價20.50元作收。PTT網友哀嚎「好慘喔！我套在18元」，不過也有人說「套著配都舒服」。

11檔逆勢創高股票ETF 群益00678績效最佳

受美國共和黨總統候選人川普言論影響，台股17日大跌227.43點，使得一向受投資人喜愛的股票ETF連帶下跌，觀察157檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。