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00919一直處於貼息階段…何時填息26.94元？ 專家：前四次除息最慢53天

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

00919自從6/24除息之後，一直還處於貼息的階段，眾所期待的26.94元填息價一直遲遲未現身！

00919前四次的除息，最快2天填息，最慢53天，這次的除息也不到一個月，雖然大家的擔心不無道理，但是時間拉長來看，未必會那麼悲情。

以領息為主的現金流派投資人，看上的是持續配息，這方面應該不用過於擔心，至於著重績效的投資人，應該就不會配置大量高股息部位，所以就看各位投資心態與操作策略如何了！如果你想要爆棚的績效，卻來投資高股息ETF，或許你就要重新思考自己的投資策略啦！

當我在跟親友討論ETF時，他們總好奇我怎麼快速拉出這些資料？其實之前也有跟大家介紹過一款好用的「高股息存股」app，它除了可以快速告訴你ETF的除息日期、填息天數之外，也告訴你殖利率以及發放日，最近還加入折溢價資訊與總報酬率！可以說是投資路上不可或缺的利器，有需要的朋友可以去下載來適用看看嚕！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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