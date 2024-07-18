00713發11萬大紅包！理財達人「全繳房貸」：不是為了高股息投資

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聯合新聞網／ 林艾比
00713近幾日除權息。台股示意圖／聯合報系資料庫
00713近幾日除權息。台股示意圖／聯合報系資料庫

今天00713發放股息啦！本次我拿到11萬元，但對於股息，我還是有一些話想說。（原文發文時間為7月15日。）

考量到之後開始要繳兩間房的房貸，所以股息我會先存起來，不做任何投資。

正二跟00713的定期定额，還是保持每個月4萬元持續買入。

順帶一提，00713可用證券APP定期定額，正二（00631L、00675L及00670L）大部分券商沒有提供定期定額服務，所以只能手動購買。

一個月只買一次，其實不會太麻煩。

然後還是要玀唆一下。ETF的股息，其實就是經理人幫我們做價差、收集成分股股息（這部分稱為54C）、以及拿大家的本金（也就是平准金）配息給你。

也就是說，我們拿到的股息，其實不全是股息。有更大的部分是本金、是經理人幫我們賣股票賺的錢錢。

所以才會有人說，股息不能當作收入。（拿自己的錢錢配給自己，怎麽算收入?）

最後還是要再老話重提一下。

股票獲利=股息+資本利得（價差）

股息不應該是唯一重點，資本利得也是股票報酬的一部分。有的投資人只注重股息，卻忽略了資本利得，這是很可惜的一件事。

最後，我買00713，不是為了它的股息。

我買它，是因為它在2020年及2022年股災，都跌得比大盤少。

尤其是2022年股災，大盤跌幅19%，00713跌幅才7%。

再加上它的選股邏輯，總是可以買成分股買在起漲點，也因為如此，它的股價才能緩步逐漸墊高。

投資一檔ETF，應該要看好它長期上漲的潛力才做投資，所以我買不配息的正二，所以我買雖然配息但長期看漲的00713。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 配息 高股息

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