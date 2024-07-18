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國泰ETF 00881大放蘋果光 躍登熱門投資標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣 5G+(00881)基金績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）
國泰台灣 5G+(00881)基金績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）

台股上半年驚漲超過28.45%，據投信投顧公會最新數據，截至6月底領先大盤的台股原型ETF總共17檔，其中國泰台灣5G+（00881），今年以來報酬率驚人，近期買氣熱絡，周一（15日）成交量超過3萬張，隔天也有超過4萬多張的高人氣，是ETF市場中熱門交投重心。

法人表示，台股今年以來在AI股及大型權值股帶頭領漲下，漲幅表現已超越2023年全年的26.8%，本周周一雖然收盤小跌落在23,879點，週二又大漲回到2萬4千點的門前，國泰台灣5G+(00881)今年以來報酬率高達42.74%，大幅超越同類型ETF平均的25.17%，位居排行榜前2名，分析主因00881成分股「有積」、「含輝」且具備「蘋果光」，持有AI供應鏈的比重超過9成，未來漲勢可期。

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，00881追蹤的是臺灣5G+通訊指數，精選通訊產業中市值前30大的個股，包含晶片、光通訊設備或傳輸設備等，基金前三大個股像是台積電（2330）占比有32%、鴻海（2317）有14%、聯發科（2454）是11%，皆屬Nvidia的合作夥伴，權值三王占00881權重超過5成以上，帶動00881的亮眼表現，也因今年報酬優異，8月即將除息的00881，獲得投資人關注，許多人搶在除息前進場持有，僅上周受益人數即增加4,807人，近一個月(6/14~7/12)亦增加逾1.2萬人，7月15日的基金規模已有新台幣570億元。

00881基金經理人蘇鼎宇分析，AI題材帶動台股不斷創高，預期第3季可能會有部分拉回震盪整理，但投資人不用過度焦慮，跌也是漲的一部分，台股產業輪動正旺，多頭格局不變，近期還有台積電法說會話題，訂單潮逐步湧現。隨著9月蘋果iPhone 16即將問世，Nvidia的新一代Blackwell GPU和RTX 50系列顯卡也將於秋季推出，皆有助於台股成長動能延續，加上明年AI正式落地到終端面，在手機和筆電換機潮的獲利助攻下，產業獲利會比今年更加樂觀。

至於第3季ETF如何挑選，00881基金經理人蘇鼎宇建議以趨勢市值型為主，趨勢指的是AI半導體產業，市值注意選大不選小，無論是AI手機或AI筆電，較大的受益者都會以產業中的領頭企業為主，大公司才能享受訂單成長和技術領先的優勢，投資人要慎選科技型ETF的成分股，以00881為例，除了有五成的權值三王，其他主要成分股還包括廣達（2382）、和碩（4938）、緯創（3231）、台達電（2308）等蘋果概念股，這類負責蘋果手機代工或零件的重要大廠，光看蘋果財報中，近四季毛利率都高達40%以上，就知道這些概念股未來在iPhone換機潮下有多吃香了！

AI 蘋果概念股

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