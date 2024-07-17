11檔股票型ETF 逆勢創高

受美國總統候選人川普言論影響，台股昨（17）日下挫227.43點，但觀察157檔國內外股票型ETF中，仍有11檔收盤價創新高，其中，群益那斯達克生技（00678）、國泰美國道瓊正2、第一金太空衛星及富邦印度正2等，近月漲幅逾一成。

群益那斯達克生技ETF經理人李鈺涵表示，只要醫療科技愈進步，人的壽命愈長，生技就永遠有商機。因此，那斯達克生技指數（NBI），短、中、長線都有投資契機。生技醫療產業基本面及獲利面仍看好，市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，加上整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景可期。

生技指數今年來表現亮麗，除了人口老化趨勢使得用藥需求持續成長之外，今年來整體產業在新藥核准和併購活動上十分熱絡。在營運基本面具支撐、併購和新藥題材的帶動下，後市展望佳，投資人不妨適度配置生技ETF，把握投資契機。

永豐美國500大ETF基金經理人林永祥表示，美國最新6月CPI升幅持續下降，加深聯準會今年降息機率，欲參與美股行情，可以透過市值型的美股ETF參與美國大型股成長機會。