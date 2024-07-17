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債券ETF產品 錢潮湧入

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

押寶聯準會（Fed）降息、美國選舉不確定性，使市場資金源源不絕湧入債市，進入下半年再現另一波高峰，也反映在債券ETF的規模成長上，總計下半年以來ETF規模成長幅度前十強，成長幅度都有雙位數以上水準。

從資金流向觀察，7月開始近兩周，債市資金淨流入呈現明顯增溫，包括整體債券基金兩周累積資金淨流入314億美元、投資級債基金兩周累積資金淨流入177億美元，非投資等級債基金也從6月底的小幅淨流出翻正成兩周淨流入13億美元。

根據CMoney統計下半年來原型債券ETF規模動向，以凱基美國非投等債成長69.4%最為突出，法人指出，之所以規模能在短短兩周內快速增加，平均票息率7.6%是吸引投資人湧入追求債息收益的關鍵原因。

成長率第二至五強依序為復華公司債A3達26.2%、中信優息投資級債17.7%、復華彭博新興債16.2%、凱基科技債10+達14.05%。另從ETF票息率來看，中信優息投資級債和國泰投資級公司債都在5.2%以上。

凱基美國非投等債經理人鄭翰紘表示，美國共和黨總統候選人川普發生槍擊事件，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、美中貿易戰、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚。

國泰投信ETF研究團隊表示，國泰投資級公司債指數持債為BBB級以上，有別於其他投等債ETF；也是少數成份債中沒有「次順位債」的債券ETF，相對更為安全且低風險；也是目前市場中千億級的債券ETF之一。

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