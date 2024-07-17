兩檔高息ETF 配息揭曉

今年高股息ETF新兵配息成果陸續出爐，規模百億等級的統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）昨（17）日都公告首次配息金額，前者依序每受益權單位擬配發0.063元，單月配息殖利率0.42%，後者每受益權單位擬配發0.067元，單月配息殖利率0.62%。

根據統一投信和群益投信公告，00939實際配息金額及其預估組成將於7月30日進行第二階段公告，除息日在8月1日，領息日在8月26日。00946實際配息金額及其預估組成將於8月5日進行第二階段公告，除息日在8月7日，領息日在8月28日。

今年以來一共有五檔月月配高股息新掛牌，當中的四檔將首度配息，其中元大台灣價值高息率先於11日除息0.05元，單月配息殖利率0.48%；緊接著野村趨勢動能高息也在16日除息0.058元，單月配息殖利率0.37%，已除息的兩檔都上演一日填息，代表參與除息的投資人息收和資本利得都落袋。

觀察四檔掛牌以來概況，首次配息及股價漲幅表現，目前以00946單月配息率0.62%、掛牌以來股價上漲6.5%表現最佳；至於規模及受益人數則是以元大台灣價值高息的1,785.26億元、926,111人最大；而自成立以來規模成長率則是野村趨勢動能高息成長132.9%最多。

群益投信表示，台股ETF投資熱絡，今年來也有多檔新的台股ETF接力募集和掛牌，其中，00946選股邏輯從上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，力求息高，此外也會將企業獲利能力納入考量，兼顧股價成長性與填息能力。