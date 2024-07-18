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00692成分股大換血！網酸「買0050、006208更好」曝優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

臺灣證券交易所公司治理100指數成分股定期審核結果出爐，大亞（1609）、裕隆、森崴能源等29檔股票新入列，將於17日生效。PTT網友直言，「富邦公司治理00692、規模290億。本次納入29檔，看起來都不主要權值股呢」，其他人則留言，「看來還是買0050、006208比較好，至少沒人為選股因素」。

公司治理100指數新納入的29檔成分股，包括：大亞、葡萄王、裕隆、中華、和泰車、長榮鋼、英業達、藍天、美律、國產、中工、京城銀、聯邦銀、遠東銀、統一證、國票金、神基、盛達、健鼎、承業醫、中磊、邁達特、精誠、晶碩、森崴能源、台汽電、豐泰、中聯資源、信義等。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「富邦公司治理00692、規模290億。本次納入29檔，看起來都不主要權值股呢！」

其他人則留言「權值當然不會動啊，這檔就包含中型的」、「看來你不懂692」、「手續費賺不少，買的智商有問題」、「換股比重其實不高吧」、「笑死，比裕隆爛的公司都倒一倒，內扣低的不買，去買高股息才是小丑吧」、「覺得692手續費賺不少的買哪支手續費低能不能講出來」、「692跟6208內扣都超低了啊」、「高股息股利今年大部分都是資本利得，台灣人買VT要扣30%股息稅，所以內扣大概 0.63%」。

還有人留言「我有依照市值去分配台灣50+中型100，報酬比較穩定，不過回測長時間，好像報酬沒比較高，尷尬，這一兩年報酬比分開買還高就是了」、「我持續買進00692、正2、006208，應該很夠了」、「今年GG大噴發，ETF小GG當然難看」、「換一堆垃圾公司」、「這檔就跟0050差不多+配息多一點的平衡組合啊」、「買006208就好，手續費差不多，又沒裕隆」。

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