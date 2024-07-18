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00929「價格溜滑梯」！網卻沒在怕：套著配也舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929。(聯合報系資料照)
網友討論00929。(聯合報系資料照)

高股息ETF復華台灣科技優息（00929）17日除息，每股配息0.18元，開盤即完成近4成填息，然而開盤價即最高價，終場下跌012元或0.58%、17日最低價20.50元作收。PTT網友哀嚎「好慘喔！我套在18元」，不過也有人說「套著配都舒服」。

一名網友在PTT發文表示，00929從6月的除息前價格21.52元，除息參考價為21.32元，到了7月的除息前價格為20.8元，7月配了0.18元除息參考價為20.62元，17日收盤來到20.5元，價格一直溜滑梯。

其他人則留言「懂什麼？殖利率越來越高沒看到嗎」、「我套在17.8」、「我均價20.8」、「越跌越買 ETF不是就這樣，今天56跟934不也沒填回去」、「很多支都還沒填息吧」、「月月配，月月賠」、「套在17.03，爛死」、「有規定當週要填息完畢？」

還有人留言「多跌一點啊，我要再多買幾張」、「一開始就申購的根本不會輸」、「還好信了長老6月下旬賣了21塊的929換713，賺了十幾萬價差高割利息」、「套在19元，救我」、「填息完再崩算成功嗎？」、「我只有3張無感」、「不錯了，00936都不知道在幹嘛」。

00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT 填息 高股息

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