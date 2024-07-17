00946 8月7日首次除息、擬配0.067元 年化配息殖利率7.54%

繼元大台灣價值高息（00940）配0.05元、野村趨勢動能高息（00944）配0.058元且都上演一日填息後，17日百億規模等級的統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）都將公告成立以來首次配息金額，其中，00946每受益權單位擬配發0.067元，依據17日收盤價10.65元換算，單月配息殖利率0.62%、年化配息殖利率7.54%。

台股ETF配息公告一波波，今年4月募集、5月上市的台股ETF新兵之一的00946即將於8月進行首次除息。根據群益投信17日公告，00946第一階段擬配息

0.067元，實際配息金額及其預估組成將於8月5日進行第二階段公告，除息日在8月7日，領息日在8月28日；想參與配息的投資人，最晚須在8月6日買進。

00946追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，自2024年5月9日掛牌上市，是盤面上唯二鎖定科技股的月月配台股高息ETF。17日規模為102.11億元，排行22檔台股高息ETF第14大。受益人數有83,325人，排行22檔台股高息ETF第13大。

00946今日下跌0.56%或0.06元，收在10.65元，以市價來看，近一周下跌1.3%、近一月上漲0.37%、掛牌以來（以10元發行價計算）上漲6.5%。規模更是翻倍成長，可見其結合科技成長與高息之策略獲得市場投資人認可，再加上00946發行價為10元，入手門檻低，且自掛牌以來，也正搭上這波由科技股所引領驅動的台股行情，可謂天時地利人和兼具。

前十大成分股依序為聯發科9.54%、中美晶8.93%、聯電8.26%、聯詠8.02%、世界7.77%、至上4.96%、新普3.59%、漢唐3.45%、可成3.34%、瑞儀3.15%。

以17日淨值組成來看，ETF基本面額為10.00元、收益平準金為0.41元、資本損益平準金為0.20元，合計ETF淨值為10.61元。

財富管理專家表示，台股ETF投資熱絡，今年來也有多檔新的台股ETF接力募集和掛牌，其中，00946主訴科技產業，首創將外資認同度納入選股考量，從中精選成長性與股息配發能力俱佳的優質科技高息股。

進一步觀察00946選股邏輯，其從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，00946的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。

值得一提的是，00946也是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。