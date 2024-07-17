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00946首配0.067元…年化配息率7％多！ 8月6號為最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

台股ETF配息公告一波波，今年4月募集、5月上市的台股ETF新兵之一，群益科技高息成長（00946），於今（17日）公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元，除息日訂於8月7日，故想參與配息的投資人，最晚須在8月6日買進，收益分配發放日則在8月28日。

財富管理專家表示，台股ETF投資熱絡，今年來也有多檔新的台股ETF接力募集和掛牌，其中，00946主訴科技產業，首創將外資認同度納入選股考量，從中精選成長性與股息配發能力俱佳的優質科技高息股。觀察00946上市以來表現，截至17日止，累積漲幅近6.5%，規模更是成長123.15%來到近101.4億元，可見其結合科技成長與高息之策略獲得市場投資人認可，再加上00946發行價為10元，入手門檻低，且自掛牌以來，也正搭上這波由科技股所引領驅動的台股行情，可謂天時地利人和兼具。

進一步觀察00946選股邏輯，其從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，00946的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。值得一提的是，00946也是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。

00946群益科技高息成長 ETF 月配息

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