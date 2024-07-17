00939首配0.063元！年化率5.06%、小輸00940 7月31日最後上車

快訊！00939首次月配剛剛公告出0.063元，以今天的收盤價14.94元計算暴力年化股利率為5.06%，小輸00940一點點點。

因為00939目前淨值破發（14.98）不能配資本利得，這個趴數也是如實反應了今年成分股的現金殖利率。

因為沒有價差，所以可以預期這個月配息組成幾乎都會是來自股利54C，由此我們就可以預先推算這次二代健保免扣繳張數約為19999元/0.063元=317,444股（aka整股317張），實際仍以7月底公告為準。

00939首次除息日訂在8月1日，最後交易日就是7月31日（剛好是今年首批所得稅退稅入帳）。

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