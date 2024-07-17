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00939首配0.063元！年化率5.06%、小輸00940 7月31日最後上車

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
00939首配金額出爐。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
00939首配金額出爐。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

快訊！00939首次月配剛剛公告出0.063元，以今天的收盤價14.94元計算暴力年化股利率為5.06%，小輸00940一點點點。

因為00939目前淨值破發（14.98）不能配資本利得，這個趴數也是如實反應了今年成分股的現金殖利率。

因為沒有價差，所以可以預期這個月配息組成幾乎都會是來自股利54C，由此我們就可以預先推算這次二代健保免扣繳張數約為19999元/0.063元=317,444股（aka整股317張），實際仍以7月底公告為準。

00939首次除息日訂在8月1日，最後交易日就是7月31日（剛好是今年首批所得稅退稅入帳）。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲柴鼠兄弟授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 配息 高股息

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