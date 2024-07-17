00881擁「台積電+鴻海+聯發科」最強3本柱…漲到想賣掉？ 專家：AI熱潮起碼到今年底

今年的00881真的太強了，年才過一半，含息漲幅竟然逼近50%！這個數字別說在一票科技型ETF中名列前茅，放眼台股ETF，應該也是穩妥妥地前5名。

漲太快的缺點，除了一票股民被甩下車之外，連帶惹得還在車上的股民緊張兮兮，深怕一個不注意，和最高點擦肩而過。

所以我近期最常收到的留言是：「00881要不要先跑一趟？」

先來聊聊今年的00881績效搶眼的原因，主要原因在於00881是少數持有台股「權值3王」的科技型ETF。

眾所皆知，台股第1大權值台積電今年表現神勇，含息漲幅超過75%，不過第2大權值股鴻海漲幅更驚人，一共漲了113%，第3名的聯發科也漲了40%。

但是放眼台股所有科技型ETF，多數為台積電+鴻海，或是台積電+聯發科的組合，只有少數持有權值3王，00881正是其一。

尤其00881持有台積電32%，鴻海14%，聯發科11%，這個比重甚至比市值型ETF還要來的更平均一些，也因為持有鴻海較高的比重，00881今年不只擊敗多數科技型ETF，也跑贏多數市值型ETF。

至於要不要先跑一趟？

客觀來說，台積電、鴻海、聯發科毫無疑問是當前台股最強3本柱，除非你看壞這3檔股票後勢，否則隨著AI熱潮持續加溫，起碼到今年底，目前還真的看不到明顯利空。

就算要「高賣低買」，讓你「高賣」了，如何「低買」回來又是一個問題。

例如：耐心等待00881下跌？可能未必能等到； 改買更便宜的ETF？它們買的也是台積電、鴻海、聯發科； 換買便宜的股票？目前可能只剩中鋼、台塑四寶這類便宜好幾年的類型。

所以結論是，00881目前有台積電，成分股還是一票輝達概念股，後續又有iPhone 16題材，按照這猛如虎的氣勢，如果短期沒有急迫需要資金，一路抱到底是最佳解方。尤其下個月又到了00881配息的時間點，依照目前累積的資本利得，配息數字應該也值得期待！

（補充：最近一個月以來，00881受益人已經來到25.6萬，月增超過1.2萬人）

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