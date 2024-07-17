積極買0050正二底氣來自…投資ETF、和買黃金避險！ 存股哥：月配現金流讓路能走很寬廣

新北市銀樓公會公告金價每錢已達9870元，這2-3年走勢兇猛不斷創新高。黃金自古以來就是財富與權力的象徵，更是兼具保值、避險特性的超優質資產。

我在去年初金價還在7000多元時就開始佈局黃金，主要作為資產保護與防禦手段，這是為了將來的熊市做準備，因為經濟動盪可以帶動金價持續上升，我也可以選擇兌現用來保護質押部位。

不過我對質押風險掌控是蠻有信心的，應該是不至於走到賣金補救維持率的地步，因我手上還有大把股票可以再質押拉維持率，也可以用股息現金流持續買股質押。

在存股、黃金都有一定的部位後，這一個月我選擇投入更積極的標的，就是正二（00631L），看好大盤長期成長的趨勢，那我就應該讓資金發揮得更有效率，直接投入正二我認為是最有效益的方式之一。

在以上提到的配置中，我幫自己規劃了積極、中道、保守三種買進方式。

積極：買正二

我最主要的資產還是來自於高股息ETF，自己認為防禦型部位已經相當充足，現在可以將資金轉往積極型標的，雖然正二波動大，但我的後勤補給（股息）也相當充足，可以承受正二的劇烈起伏完全沒有問題。

中道：持續存股

就是各位看到的股息現金流，頂多就是走老路當個死存派，秉持著「長期持有、股息再投入」這九字心法穩定累積資產，但相信我，就算你只有穩定存股，這招的威力也已經很強大了。

保守：買黃金

黃金雖然是超優質實體資產，但它還是有短板，就是走勢相較股票、基金等工具漲勢較慢些，再來你買進實體黃金要給銀樓工錢，因此你必須持有滿長一段時間才能開始獲利甚至打平。

不過我認為持有黃金的優點早就遠遠超越它的缺點，再來就是前面提到的，這幾年的漲勢驚人，感覺保守穩定的黃金也變成積極型工具了。

在建立起月月配股息現金流的情況下，未來可以走的路線其實非常寬廣，技能樹隨便你怎麼點都可以，因為你每個月都有源源不絕的銀彈供給，加上本業收入然後偶而兼個差賺外快，這個金錢生產系統的威力相當驚人呢。

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