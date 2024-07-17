股市高檔 法人認為非投等債 ETF 攻守兼備

川普槍擊事件，讓全球金融市場緊繃，特別是全球股市現階段正處於高檔，市場稍有風吹草動都將干擾金融市場表現，即便去年至今由AI引領的股市多頭趨勢仍在持續，但過程中難免面臨金融市場震盪加劇的窘境，市場法人認為，低波動的投資工具，是投資人目前首選，債券ETF就是其中之一，建議投資人鎖定較高票息與波動相對較低的非投資等級債ETF著手。

市場法人指出，聯準會(Fed)何時降息的市場揣測、美國大選前政治不確定性升溫等，可能瞬間令投資人處於謹慎保守的心態；市場法人表示，從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

市場法人強調，降息前，市場偏好鎖高利率的券種，債券選擇上可以發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分。以群益投信將募集的債券ETF「00953B 群益優選非投等債」來看，追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制並採用月配息收益機制，發行價10元，一次滿足債券投資人所有投資期待。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，提到非投資等級債，投資人不免認為它是一種與股市連動性高的風險性資產，波動度也會隨之擴大，但事實上，長期來看，非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產，此刻正適合進場佈局相關標的。