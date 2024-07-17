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00878、00919、00713...7月6檔高股息一次看！0056規模第一、00929年化殖利率驚人

聯合新聞網／ 雷龍慢步
高股息ETF備受市場青睞。台股示意圖/聯合報系資料照
高股息ETF備受市場青睞。台股示意圖/聯合報系資料照

2024年7月版-排行榜前六大高股息ETF比較表：0056、00878、00929、00919、00940、00713

台股ETF規模排行前十名裡，高股息ETF拿了七檔席位，國人對高股息的熱愛程度有增無減，雷龍取前六大高股息ETF列表比較，供投資人參考評估。

基金規模

0056＞00878＞00929＞00919＞00940＞00713

成立時間

0056＞00713＞00878＞00919＞00929＞00940

發行價

00713＞0056＞00878＝00929＝00919＞00940

成分股檔數

0056＝00940＝00713＞00929＞00878＝00919

內扣費用

0056＝00919＝00713＞00929＝00940＞00878

收益平準金

這六檔皆有收益平準金機制！當有新的資金加入基金時，會按照新資金佔未分配股息的佔比，提撥同等比例的本金到「收益平準金帳戶」，避免配息時因單位數增加而被稀釋，

保障較早投資人的權利。

配息次數／年

00929＝00940＞0056＝00878＝00919＝00713

年化殖利率

年化殖利率是以各檔最近一次配息與除息的前一交易日收盤價推估。

00929＞00919＞0056＝00713＞00878＞00940

溢折價

股票市價＞淨值稱為溢價；股票市價＜淨值稱為折價，也可以說溢價＝買貴，留意不要追高；折價＝買便宜了，但要注意是否被拋售。

一般溢折價在正負1%以內較為合理，謹慎投資人也可設在正負0.5%，目前此六檔都在合理範圍內。

保管銀行

股息是由「保管銀行」發放，若「配息帳號」與「保管銀行」不同，就會被扣跨行匯費；只要將配息帳號變更成與各該ETF保管銀行同家，就能省下跨行匯費。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲雷龍慢步授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 高股息

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