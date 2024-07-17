00878、00919、00713...7月6檔高股息一次看！0056規模第一、00929年化殖利率驚人
2024年7月版-排行榜前六大高股息ETF比較表：0056、00878、00929、00919、00940、00713
台股ETF規模排行前十名裡，高股息ETF拿了七檔席位，國人對高股息的熱愛程度有增無減，雷龍取前六大高股息ETF列表比較，供投資人參考評估。
基金規模
0056＞00878＞00929＞00919＞00940＞00713
成立時間
0056＞00713＞00878＞00919＞00929＞00940
發行價
00713＞0056＞00878＝00929＝00919＞00940
成分股檔數
0056＝00940＝00713＞00929＞00878＝00919
內扣費用
0056＝00919＝00713＞00929＝00940＞00878
收益平準金
這六檔皆有收益平準金機制！當有新的資金加入基金時，會按照新資金佔未分配股息的佔比，提撥同等比例的本金到「收益平準金帳戶」，避免配息時因單位數增加而被稀釋，
保障較早投資人的權利。
配息次數／年
00929＝00940＞0056＝00878＝00919＝00713
年化殖利率
年化殖利率是以各檔最近一次配息與除息的前一交易日收盤價推估。
00929＞00919＞0056＝00713＞00878＞00940
溢折價
股票市價＞淨值稱為溢價；股票市價＜淨值稱為折價，也可以說溢價＝買貴，留意不要追高；折價＝買便宜了，但要注意是否被拋售。
一般溢折價在正負1%以內較為合理，謹慎投資人也可設在正負0.5%，目前此六檔都在合理範圍內。
保管銀行
股息是由「保管銀行」發放，若「配息帳號」與「保管銀行」不同，就會被扣跨行匯費；只要將配息帳號變更成與各該ETF保管銀行同家，就能省下跨行匯費。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲雷龍慢步授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言