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川普遇襲股市震盪...該轉倉避險？00713、00915「選股邏輯」比大盤耐震

聯合新聞網／ 股股知識庫
美國前總統川普13日遇刺受傷，股市出現動盪。美聯社
美國前總統川普13日遇刺受傷，股市出現動盪。美聯社

美前總統川普週六在賓夕法尼亞州的一次集會上發生槍擊事件後，這一令人痛心的事件震驚了美國總統競選活動，並引起了兩黨對政治暴力的譴責。

而除了川普受傷外，集會的另一名參與者也被槍殺，另外兩名旁觀者情況危急。執法官員稱，槍手從高架屋頂開槍，隨後被美國特勤局擊斃。

隨著美國大選越來越接近，許多投資人都開始有了恐高症，大盤一些風吹草動就會嚇得睡不著覺，尤其台積電上了千元，大盤指數動輒百點跳動，到底有沒有什麼方法可以在台股高檔之際仍能順利投資呢？

川普遇襲後民調顯示領先

在最新的襲擊事件發生後，部分市場數據已經顯示，川普勝選的機率迅速提升至70%。

馬斯克週末針對此次槍擊事件在X上也一連發表了5、6篇推文，全力爲川普站臺

加密貨幣也在遇襲後，迅速上漲突破6萬美元，顯示出超高風險市場對這位友善加密貨幣的總統參選人勝率的表態。

從美國歷史來看，攻擊事件確實對選情有一定推波助瀾的效果，美國歷史上 9 次總統遇襲，其中 6 次遇襲人所屬黨派最終贏得了大選。根據上圖最新民調數據來看，川普仍佔優勢，特別是在七個關鍵搖擺州，川普全面領先，尤其這次遇襲的地點也是搖擺州。

美國總統與大盤指數關係

歷史上，美國總統多次遭遇暗殺企圖，其中4位總統被成功暗殺：

1、林肯：1865年4月14日，林肯在華府福特劇院看劇時被演員布斯槍擊，隔天過世。

2、嘉菲爾：1881年7月2日，嘉菲爾在華府火車站被槍殺，兩個月後因傷重去世。

3、麥金利：1901年9月6日，麥金利在紐約州水牛城發表演講後中彈，數天後因傷口壞死過世。

4、甘迺迪：1963年11月22日，甘迺迪在達拉斯市中心遭槍擊，送醫後不治身亡。

不過請投資人不用太擔心，美國股市在二戰後逐漸成熟。根據歷史數據，美國總統遇刺事件對市場的影響僅屬於短期事件，並未對標普500指數造成長期影響，通常反應都會在三四天內結束，波動甚少，最終還是對應景氣循環等大環境變化趨勢。

股市高位首選：波動低ETF抵禦風險

敏感的金融市場表現特別容易受到干擾，尤其是全球股市現階段正處於高檔，因此低波動的投資工具，是投資人目前首要之選，而投資因子中含有低波動因子的ETF就有相關的效果，我們也可以將其稱為「Smart Beta」的選股法則。

在投資學中，「Beta」指廣泛的市場大盤表現，而「Alpha」則指跑贏市場大盤的超額報酬，而進化版的「Smart Beta」則是透過指數編制過程中對選股和權重安排的優化，目前Smart Beta ETF的策略有很多，比如價值投資（Value）、動能投資（Momentum）、企業品質（Quality）、低波動性（Volatility）等因子，上述舉例的00713、00915等ETF都是包含了低波動概念因子，00713和00915在選股上有考慮低波動的特性，也讓它在面臨系統性風險時，有較好的抗跌能力。

原文出處：股股知識庫＿川普遇襲大盤震盪！專家：「這兩檔」低波動ETF比0050更抗險！

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