006208、00936、00905、00735為領配息卻賠上價差！ 雪倫：暫停申購易推升溢價
小心為了配息追高溢價ETF
006208、00936、00905、00735暫停申購，法人表示，主要是有些ETF本來息沒有配這麼高，為了吸買氣努力拉高配息，就動用資本利得拿出來配。
多數投資人不知道部分ETF成分股本來就無法配這麼高，看到高配息就一窩蜂搶進，人一多，擔心配息被稀釋影響受益人的權益，故使出「暫停申購」踩剎車。
但暫停申購容易推升溢價，溢價幅度一高，新進投資人雖然搶到了息，但可能買貴了。
雪倫怎麼看
買到溢價太高的ETF，就像是站在比別人落後的起跑線上比賽。還沒開始獲利光溢價就可能導致虧損。
現在看到價格高是因為籌碼少導致溢價，當籌碼釋放出來之後，市價會趨近於淨值，價格就會回歸正常了。
投資要先想好目的是什麼，不要賺了股息賠了價差。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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