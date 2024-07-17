006208、00936、00905、00735為領配息卻賠上價差！ 雪倫：暫停申購易推升溢價

小心為了配息追高溢價ETF

006208、00936、00905、00735暫停申購，法人表示，主要是有些ETF本來息沒有配這麼高，為了吸買氣努力拉高配息，就動用資本利得拿出來配。

多數投資人不知道部分ETF成分股本來就無法配這麼高，看到高配息就一窩蜂搶進，人一多，擔心配息被稀釋影響受益人的權益，故使出「暫停申購」踩剎車。

但暫停申購容易推升溢價，溢價幅度一高，新進投資人雖然搶到了息，但可能買貴了。

雪倫怎麼看

買到溢價太高的ETF，就像是站在比別人落後的起跑線上比賽。還沒開始獲利光溢價就可能導致虧損。

現在看到價格高是因為籌碼少導致溢價，當籌碼釋放出來之後，市價會趨近於淨值，價格就會回歸正常了。

投資要先想好目的是什麼，不要賺了股息賠了價差。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。