快訊

繼續熱下去！高溫上看38度 午後降雨熱區曝

影／桃機傳槍響！疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸 航警開13槍制止追緝

4檔台股ETF公告暫停申購 金管會：避免稀釋配息

中央社／ 台北16日電

以往海外ETF較常因溢價導致初級市場暫停申購，但近來多檔台股ETF亦公告暫停申購，引起關注，金管會今天表示，最近有32檔要除息，其中僅4檔公告暫停申購，主因是除息交易日前有大量申購，為避免稀釋配息率因此暫停申購。

近來數檔高股息ETF公告暫停申購，引起討論，金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，根據金管會了解，近期有32檔要除息，其中僅4檔公告暫停申購，「情況上應還好」。

她指出，暫停申購主因是為保障基金受益人權益，因4檔ETF在除息交易日前均有大量申購情事，為避免除息時稀釋配息率，受益權單位配發金額下滑，業者因此依信託契約規定，於特定情形下啟動暫停申贖。

高晶萍表示，投信公司若要暫停申贖，必須在公開資訊觀測站及基金資訊觀測站公告以提醒投資人，4檔ETF暫停申購，業者均有依規定進行公告。

對於高股息ETF熱潮，金管會是否會審核趨嚴，高晶萍也強調，金管會並無對特定ETF採取寬鬆或嚴格審核，金管會希望投資人注意商品特性及風險，並要求投信公司在商品加註無保證收益或配息相關警語，並採適當銷售。

ETF 金管會 除息

延伸閱讀

移工薪資水準提高 年度匯款上限擬上修至50萬元

金管會年底重啟純網路保險 業務範圍、股權要大鬆綁

利多！金管會准銀行保管虛擬資產 成探索商機的一大步

金管會主委彭金隆擘畫金融科技發展藍圖 五大策略出爐

相關新聞

00919配息領30萬 大股東讚：真的很爽！網卻酸改買這4檔更賺

群益台灣精選高息ETF（00919）15日第五次發放配息，每股配發0.7元。PTT網友收到30餘萬元的配息，坦言「真的很爽」，他預言，「配息離一塊不遠了」，許多人表示羨慕，不過卻有人酸他「這筆錢拿去買0050、2330、2317、正二都50%以上了」。

五檔ETF大換股 聚焦

富邦公司治理、富邦特選高股息30、富邦臺灣中小、FT臺灣SMART、中信臺灣智慧50等ETF換股名單昨（16）日出爐，五...

美國首檔AI驅動ETF 掛牌

YouTube共同創辦人陳士駿和度雷克資本董事總經理傅冠龍去年攜手在美成立新公司度雷克進化科技（Draco Evolut...

固定收益債ETF 湧錢潮

過去一周各大債市ETF皆獲資金淨流入且買超力道擴大，整體固定收益型ETF淨流入133.8億美元，主要以美國獲97.7億美...

ETF換什麼股？五檔台股ETF成分股新名單一次看

五檔台股ETF換股名單出爐。包含富邦公司治理（00692）、富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣中小（00733）...

五檔ETF報酬率破50％…0050、006208、0052、0053！ 00881持股最均衡

盤點近六個月報酬率破50%的台股ETF，共有富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）共5檔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。