4檔台股ETF公告暫停申購 金管會：避免稀釋配息

以往海外ETF較常因溢價導致初級市場暫停申購，但近來多檔台股ETF亦公告暫停申購，引起關注，金管會今天表示，最近有32檔要除息，其中僅4檔公告暫停申購，主因是除息交易日前有大量申購，為避免稀釋配息率因此暫停申購。

近來數檔高股息ETF公告暫停申購，引起討論，金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，根據金管會了解，近期有32檔要除息，其中僅4檔公告暫停申購，「情況上應還好」。

她指出，暫停申購主因是為保障基金受益人權益，因4檔ETF在除息交易日前均有大量申購情事，為避免除息時稀釋配息率，受益權單位配發金額下滑，業者因此依信託契約規定，於特定情形下啟動暫停申贖。

高晶萍表示，投信公司若要暫停申贖，必須在公開資訊觀測站及基金資訊觀測站公告以提醒投資人，4檔ETF暫停申購，業者均有依規定進行公告。

對於高股息ETF熱潮，金管會是否會審核趨嚴，高晶萍也強調，金管會並無對特定ETF採取寬鬆或嚴格審核，金管會希望投資人注意商品特性及風險，並要求投信公司在商品加註無保證收益或配息相關警語，並採適當銷售。