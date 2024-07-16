美國首檔AI驅動ETF 掛牌

YouTube共同創辦人陳士駿和度雷克資本董事總經理傅冠龍去年攜手在美成立新公司度雷克進化科技（Draco Evolution），推出首檔以AI驅動的ETF「DRAI」，已於7月10日正式在美國紐約證券交易所掛牌。傅冠龍指出，預估第一年目標達到3億美元，公司的估值也因ETF順利上市達到8,000萬美元。

傅冠龍指出，這支ETF的核心團隊都在台灣，透過AI技術和加入多項指標建立的模型，準確預期市場走勢並調整ETF成分。

傅冠龍表示，AI模型中有多項數字指標，用以共同預測並判斷市場走向。例如，日前美國前總統川普的槍擊事件，一般人可能覺得驚慌、股市大跌，但AI模型的建議是「對市場沒有影響」，而美股果然在近期創了新高。

傅冠龍2019年在美國成立度雷克資本，為法人管理基金。他與陳士駿認識後，看好AI技術的未來，與陳士駿成立度雷克進化科技，決定共同打造以AI驅動的主動型ETF，選擇美國是希望走向大市場，讓全球投資人都可以簡單地買入美國資產。

他指出，核心運作方式類似由AI給出指引，接著會指導團隊採用十多種不同風險的資產配置組合，做最好調整，部分資產會在各配置中會重複，不一定會完全出清，資產配置包括債券、黃金、其他ETF或股票都在內。這檔ETF全由台灣團隊設計、組合美國資產，在美國掛牌上市。

傅冠龍指出，他與陳士駿希望打造一支可以讓全球投資人買進的主動型資產，以長期資本增值為主。

陳士駿指出，台灣團隊設計的產品也可以在美國的資本市場上市，是非常特殊的經驗，也代表台灣金融科技新創設計的產品可以透過這種方式走向全球化。

DRAI 在10日由傅冠龍、陳士駿與團隊在紐約證券交易所敲鐘後正式交易，以25.19美元開盤，收在高點的25.44美元，美國時間15日以25.3018美元收盤，較前日上漲0.1018美元。