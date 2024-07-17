五檔ETF大換股 聚焦

富邦公司治理、富邦特選高股息30、富邦臺灣中小、FT臺灣SMART、中信臺灣智慧50等ETF換股名單昨（16）日出爐，五檔台股ETF總規模達725.01億元，調整將自7月16日交易結束後生效。

根據臺灣指數公司昨日公告內容，富邦公司治理在100檔成分股中，將新增及刪除29檔；富邦特選高股息30在30檔成分股中將新增及刪除各28檔，換股檔數比率為93.3%；富邦臺灣中小在50檔成分股中，將新增及刪除各47檔，換股檔數比率為94%；FT臺灣SMART在112檔成分股中，新增52檔、刪除32檔，持股數增加至132檔；至於中信臺灣智慧50在50檔成分股中，將新增及刪除各1檔。

觀察五檔台股ETF的新增成分股情形，大亞、中華、國產、晶碩、中聯資源、統一、健鼎、可成、富邦金、弘憶股、玉晶光、維熹等都被兩檔台股ETF納入。

五檔中規模超過百億元的ETF有兩檔，分別為富邦公司治理305.24億元、富邦特選高股息30的285.05億元。

富邦投信指出，富邦公司治理這次新增成分股不少都是過去曾經入選的常客，像是房仲服務業的信義房屋、汽車雙雄的裕隆及和泰車，其中信義房屋和裕隆都是連續十年名列「公司治理評鑑」前5%的企業。

富邦特選高股息30這次成分股調整一口氣更換28檔持股，將過去貢獻良多的電子股水位降低，納入五檔市值千億以上的金控股，全面提高金融類股水位，讓ETF持股在加權指數高位階進行成分股調節，將已完成除息的持股進行替換，為接下來傳產以及金融類股的除息秀做準備。

法人認為，富邦特選高股息30的做法有二大好處：第一，將漲多的個股進行獲利了結，增加帳面資本利得，可以做為未來收益分配的項目之一。第二，更換持股參與除息，提高股利所得，增加ETF本身的配發能力。且該ETF將會在7月底進行配息評價，依照往年經驗，這是年度配息金額最高的一次。