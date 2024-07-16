快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

外資連3賣調節ETF敲進緯創 法人：資金轉進中小型股

中央社／ 台北16日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天上漲117.89點，三大法人賣超新台幣77.89億元，外資連3日賣超，累計逾604億元。外資今天賣超56億元，調節復華台灣科技優息ETF、玉山金等，敲進緯創4.4萬張。法人分析，台積電法說會在即，台股人氣續旺，但資金轉進中小型股。

台股今天漲117.89點，收在23997.25點，成交值4670.5億元。三大法人合計賣超77.89億元，其中，自營商賣超98.89億元，投信買超77.27億元，外資及陸資賣超56.27億元。

外資已連3日賣超，累計賣超金額逾604億元、自營商連8日賣超，投信則是連12日買超。

外資今天前十大賣超股，居首位的是00929復華台灣科技優息，賣超逾2萬張；賣超玉山金逾1.7萬張居次，減碼群創、遠東新均逾1.3萬張，其餘賣超股依序為華南金、鴻海、00919群益台灣精選高息、00949復華日本龍頭、0056元大高股息、中信金。

外資今天買超緯創4.4萬張居首位，並加碼長榮航、群益證、潤泰新、國泰金均超過萬張，其餘為元大金、欣興、開發金、聯上發、聯電。

投信則大力敲進金融股，分別買進台新金、華南金、玉山金、遠東新、富邦金、上海商銀、兆豐金、中信金、大聯大、亞泥等。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股近期漲幅相當大，AI族群、散熱股、重電股開始漲多休息、輪動快速，資金轉進中小型股，由於上漲與漲停家數還是很多，顯示台股人氣續旺。

台積電法說會在即，儲祥生認為，市場普遍期待好消息，而目前台積電也匯集全球資金，但市場關注要給台積電多少本益比才合理，而大環境除了AI之外，其他產業還沒復甦到那麼好，是需要留意的警訊。

此外，儲祥生強調，市場也會留意川普（DonaldTrump）若當選美國總統，是否會帶來更多不確定因素，例如提高關稅、對移民採取嚴格制度，有可能讓美國通膨再起，以及美國對台積電設廠投資的政策，都是後續關注重點。

台積電 外資

延伸閱讀

五檔ETF報酬率破50％…0050、006208、0052、0053！ 00881持股最均衡

台股連三天回不去2萬4 台積法說前股價拉回有好處？

台股漲117點收23,997點 台積電漲15元收1,055元

台積電盤中急拉貢獻大盤240點 市值重返27兆

相關新聞

五檔ETF報酬率破50％…0050、006208、0052、0053！ 00881持股最均衡

盤點近六個月報酬率破50%的台股ETF，共有富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）共5檔。

台灣主動式ETF募集即將鳴槍 需「1關鍵」才能長期致勝

追蹤指標的被動式ETF賣出佳績後，如今台灣將開放主動式ETF募資。業者認為，主動式ETF挾著管理費低、資訊透明、交易便利...

ETF換什麼股？五檔台股ETF成分股新名單一次看

五檔台股ETF換股名單出爐。包含富邦公司治理（00692）、富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣中小（00733）...

債券ETF排行曝光…上半年短天期表現竟較好？辣媽：看好會降息「這樣操作」

最近統計了2024年上半年債券型ETF的績效表現，也簡單排序找出前20名。其實有點出乎我意料，但仔細想想也沒那麼意外了。

0050下半年配息1元 成功完成填息

國內最老牌的ETF元大台灣50（0050）16日除息。0050昨天收盤股價196.7元，每單位派息1元，除息後參考價為1...

高股息ETF未來將消失了？ 專家：選老牌或00944、00713、00936…目前這三檔還有想像空間

台股高股息時代已過？大舉資金湧入高股息ETF反倒會讓高股息消失？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。