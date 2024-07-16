外資連3賣調節ETF敲進緯創 法人：資金轉進中小型股

台股今天上漲117.89點，三大法人賣超新台幣77.89億元，外資連3日賣超，累計逾604億元。外資今天賣超56億元，調節復華台灣科技優息ETF、玉山金等，敲進緯創4.4萬張。法人分析，台積電法說會在即，台股人氣續旺，但資金轉進中小型股。

台股今天漲117.89點，收在23997.25點，成交值4670.5億元。三大法人合計賣超77.89億元，其中，自營商賣超98.89億元，投信買超77.27億元，外資及陸資賣超56.27億元。

外資已連3日賣超，累計賣超金額逾604億元、自營商連8日賣超，投信則是連12日買超。

外資今天前十大賣超股，居首位的是00929復華台灣科技優息，賣超逾2萬張；賣超玉山金逾1.7萬張居次，減碼群創、遠東新均逾1.3萬張，其餘賣超股依序為華南金、鴻海、00919群益台灣精選高息、00949復華日本龍頭、0056元大高股息、中信金。

外資今天買超緯創4.4萬張居首位，並加碼長榮航、群益證、潤泰新、國泰金均超過萬張，其餘為元大金、欣興、開發金、聯上發、聯電。

投信則大力敲進金融股，分別買進台新金、華南金、玉山金、遠東新、富邦金、上海商銀、兆豐金、中信金、大聯大、亞泥等。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股近期漲幅相當大，AI族群、散熱股、重電股開始漲多休息、輪動快速，資金轉進中小型股，由於上漲與漲停家數還是很多，顯示台股人氣續旺。

台積電法說會在即，儲祥生認為，市場普遍期待好消息，而目前台積電也匯集全球資金，但市場關注要給台積電多少本益比才合理，而大環境除了AI之外，其他產業還沒復甦到那麼好，是需要留意的警訊。

此外，儲祥生強調，市場也會留意川普（DonaldTrump）若當選美國總統，是否會帶來更多不確定因素，例如提高關稅、對移民採取嚴格制度，有可能讓美國通膨再起，以及美國對台積電設廠投資的政策，都是後續關注重點。