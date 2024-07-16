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五檔ETF報酬率破50％…0050、006208、0052、0053！ 00881持股最均衡

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

台股大盤持續在5日均線附近整理，今（16）日收在23,997.25點，上漲117.89點或0.49%，未能站回2萬4千點關卡。台積電目前占比大盤約35%，股價上下5元約等於台股波動50點，可謂「成也台積電、敗也台積電」，今年台股在台積電狂漲77%帶動下，已大漲逾6千點，多檔台股ETF也跟著受惠起飛。

盤點近六個月報酬率破50%的台股ETF，共有富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）共5檔。

他們的共通點除了最大持股都是台積電外，另外兩大持股則都是今年飆漲102%的鴻海和37%聯發科。

由於成分股漲幅亮麗，帶動這幾檔市值、科技ETF近半年報酬率來到50~59%不等，表現驚人。法人表示，這5檔ETF前三大持股雖然都是台積電、鴻海、聯發科，但仍有比重上的不同，如0050、006208最常受到討論的，就是其高達5成以上的台積電占比，這可能違背了透過ETF分散風險的初衷，0052台積電占比甚至高達6成以上。

法人分析，這5檔ETF中00881持股最均衡，台積電占比約32%不過高，鴻海和聯發科各占14%、11%。

另外也納入廣達、緯創、和碩等台灣最強電子股，等同透過一檔00881就能打包台灣護國群山，因此也被網友喻為「科技版0050」，且股價僅26元，相對親民。法人看好在AI和APPLE雙題材挹注下，基金上漲動能強，建議可透過定期定額或股價回檔時加碼布局。

0050元大台灣50 0052富邦科技 006208富邦台50 00881國泰台灣5G+ 2330台積電 鴻海

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