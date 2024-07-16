債券ETF排行曝光…上半年短天期表現竟較好？辣媽：看好會降息「這樣操作」

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聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

2024上半年債券ETF排行榜

2024年過了一半了，會好奇債券ETF的排行嗎？

我們最近統計了2024年上半年債券型ETF的績效表現，也簡單排序找出前20名。其實有點出乎我意料，但仔細想想也沒那麼意外了。

有沒有發現，這些債券ETF的名稱，都不是大家熟悉的「20年美債」或是「投資等級債」。

我仔細研究了之後，前10名有些共同點：都是「短天期」，但為什麼短天期的債券表現得比較好呢？

2024上半年，各天期利率都是上漲的，照理說各天期的債券ETF應該都是賠錢才對（債券價格跟利率呈現反向）。但還有一個重要因素就是「匯率」。新台幣匯率在這段期間貶值了不少，幅度是5.58%，也就是說利率若都沒有變動的話，債券ETF很可能就有5.58%的漲幅。

雖然說各天期利率都上漲，但短天期的債券ETF存續期間（duration,附註1）比較短，所以利率彈升對短天期債券價格影響，比長天期還少。

更簡單的說法是：

年初投資的債券ETF，上半年因為新台幣貶值而有利得。但又因為利率上漲，造成債券ETF下跌。 而短天期債券ETF在匯率賺的錢足以彌補利率下跌的損失，甚至還有多，所以短天期的債券ETF在上半年就有比較好的表現。

相對的，長天期債券ETF對利率的敏感度比較高，即使在匯率部分有利得，仍不足以彌補在利率上造成的損失。 所以長天期債券ETF在上半年表現比較差。

2024下半年短天期債券ETF仍然看好？

上半年受惠於新台幣匯率貶值表現好，但目前新台幣匯率是32.5多，大家覺得還有跟上半年一樣，貶值兩元的機會大嗎？ 就歷史趨勢來看，機會並不大。

相反的，若覺得美國會降息，新台幣是否有機會走升？ 這樣反而會造成虧損？ 但利率下跌幅度與匯率升值幅度是否可以相互抵銷？這就很難說了。

其他債券ETF值得投資嗎？

如果看好下半年會降息，想要賺取資本利得的話，選擇長天期債券ETF會比短天期ETF有利。

如果你只想要固定領息，ETF價格波動不大，那短天期ETF仍會是比較好的選擇。

補充 辣媽怎麼投資呢？

我自己長天期，短天期兩種都有佈局，但因為仍舊看好未來降息機會高，所以仍以長天期為主，短天期為輔。

績效好就代表值得投資嗎？不一定！上述績效好的ETF，我仍會細究績效好的原因，未來這原因是否仍存在。還有也會去查看ETF基本資料，包含發行多久時間，資產規模。如果太小的話，我就會直接忽略。 更多篩選的方法，都寫在「存債致富」喔！

附註1：存續期間是衡量利率變動如何影響債券價格的敏感度，更多可以參考辣媽的「存債致富」

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 資本利得 資產 降息 風險

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