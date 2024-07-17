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00919配息領30萬 大股東讚：真的很爽！網卻酸改買這4檔更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友領到00919配息。（聯合報系資料照片）
網友領到00919配息。（聯合報系資料照片）

群益台灣精選高息ETF（00919）15日第五次發放配息，每股配發0.7元。PTT網友收到30餘萬元的配息，坦言「真的很爽」，他預言，「配息離一塊不遠了」，許多人表示羨慕，不過卻有人酸他「這筆錢拿去買0050、2330、2317、正二都50%以上了」。

00919以除息前803,649位受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到7,358元，等於平均每個月有2,452元配息收入，據了解00919上次配息每位受益人平均每月是2,316元息收，這次每月增加136元，成長幅度是5.8%。

一名網友在PTT發文貼出他投資00919入帳配息30.5萬元的明細，他表示，「00919配息昨天入帳，心裡就是一個爽字」，他已持有00919約一年，當初投資目的為存股與現金流，且每季都有固定配息，可以繼續穩定投資，他只要遇到股價下跌就會持續買進，因此累積股數相當可觀，他說，「總覺得他的配息離一塊也不遠了，剛小跌，又買了幾張」。進退場機制為「長期持有，並且持續買進」。

其他人則留言「錢真的交給投信比較省事，如果厲害點還能做價差」、「朝30張邁進」、「賺爛了！恭喜」、「ETF應該得諾貝爾獎」、「有賺錢就是恭喜啊」、「這次0.7真的很強，而且0.7這數字還可以再配好幾季吧」、「有賺開心就好，績效是跟自己比的」、「厲害，我沒那麼多本金只有一張，每年10%真的躺著賺錢」。

不過也有人酸「10趴還要課稅，0050隨便賺爛自己配就好了」、「買GG一天就30萬了，這個還要一季」、「感謝大戶繳稅跟補充保費」、「左手換右手而已，搞不好還要二代健保」、「這筆錢拿去買0050、2330、2317、正二都50%以上了」。

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