0050下半年配息1元 成功完成填息

國內最老牌的ETF元大台灣50（0050）16日除息。0050昨天收盤股價196.7元，每單位派息1元，除息後參考價為195.7元，早盤開高之後，約10點左右隨著台股翻揚，成功完成填息，最高衝上199元，再度朝向200元關卡叩關。

元大高股息ETF（0056）今天也同步除息，每單位配息1.07元，除息後參考價為41.3元。由於0056主要鎖定高股息股，對於近期表現強勁的科技權值股著墨相對較少，0056除息首日股價維持平盤附近震盪。

0050為國內最老牌的ETF，最新資產規模新台幣4125億元，是唯一規模超過4000億元的台股ETF；最新受益人數67.51萬人，居台股ETF排行榜第6大。

0050目前採取半年配息1次，今年兩次配息，合計派息4元，對照16日收盤股價196.7元，殖利率2.03%。另外0050股價從今年初的135.45元，至昨天收在196.7元，上半年漲幅高達45.2%，投資人股息、資本利得兩頭賺。

0056則是國內最早推出的高股息ETF，最新受益人數約106.6萬人，僅次於國泰永續高股息（00878），資產規模已突破3000億元。

0056目前採取季配息，自基金成立以來，已連續14年配息，而且填息紀錄百分百，加上本次配息，0056累計配息金額已達到24.11元，直逼發行價25元，最初參與的投資人如果放到現在，幾乎快要零成本。