快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

0050下半年配息1元 成功完成填息

中央社／ 台北16日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

國內最老牌的ETF元大台灣50（0050）16日除息。0050昨天收盤股價196.7元，每單位派息1元，除息後參考價為195.7元，早盤開高之後，約10點左右隨著台股翻揚，成功完成填息，最高衝上199元，再度朝向200元關卡叩關。

元大高股息ETF（0056）今天也同步除息，每單位配息1.07元，除息後參考價為41.3元。由於0056主要鎖定高股息股，對於近期表現強勁的科技權值股著墨相對較少，0056除息首日股價維持平盤附近震盪。

0050為國內最老牌的ETF，最新資產規模新台幣4125億元，是唯一規模超過4000億元的台股ETF；最新受益人數67.51萬人，居台股ETF排行榜第6大。

0050目前採取半年配息1次，今年兩次配息，合計派息4元，對照16日收盤股價196.7元，殖利率2.03%。另外0050股價從今年初的135.45元，至昨天收在196.7元，上半年漲幅高達45.2%，投資人股息、資本利得兩頭賺。

0056則是國內最早推出的高股息ETF，最新受益人數約106.6萬人，僅次於國泰永續高股息（00878），資產規模已突破3000億元。

0056目前採取季配息，自基金成立以來，已連續14年配息，而且填息紀錄百分百，加上本次配息，0056累計配息金額已達到24.11元，直逼發行價25元，最初參與的投資人如果放到現在，幾乎快要零成本。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 填息

延伸閱讀

美股ETF也有高息 00858本月除息上看10%

中信金（2891）遭酸一天除息兩次！ 專家：今年要繼續創新高應該不是問題！

00919配出0.7元...沒填息只是左手換右手？達人：長期持有不用介意

00725B今除息前最後買進日…先領7％等降息賺價差！亦可趁機撿便宜

相關新聞

高股息ETF未來將消失了？ 專家：選老牌或00944、00713、00936…目前這三檔還有想像空間

台股高股息時代已過？大舉資金湧入高股息ETF反倒會讓高股息消失？

00905搭上AI熱潮！台積電、鴻海、聯發科佔比重 配息0.37元創新高

搶息買盤大軍壓境，FT臺灣Smart ETF（00905）在最後買進日前五日交易量超過八萬張，規模同創新高來到近35億，截至7月15日，淨值來到14.68，溢價5.45%。

00919配出0.7元...沒填息只是左手換右手？達人：長期持有不用介意

00919配息0.7元今天發下來了！又要吃大餐慶祝了嗎？沒有啦～這次會存起來。

買00935半年賺近百萬！他曬驚人報酬率明細曝：還會漲

近期00935討論度相當高，投資人看準其成分股多為科技股，成為「隱藏版AI ETF」，報酬率高。有網友投資120張00935，短短半年報酬高達93餘萬元，報酬率47%，他預估年底會再上漲，力勸「還在猶豫的朋友趕緊上車」。

逢低買進00935、006208！網勸「加碼後者」 原因跟黃仁勳有關

台股15日收盤下跌37.57點，終場以23,879.36點作收，成交量4,604.97億元。有網友近日趁台股下跌時加碼買進00935、006208，分別買進1000股、500股。其他人認為，因為NVIDIA的共同創辦人暨執行長黃仁勳下半年還會訪台，因此要繼續買006208。

0050下半年配息1元 成功完成填息

國內最老牌的ETF元大台灣50（0050）16日除息。0050昨天收盤股價196.7元，每單位派息1元，除息後參考價為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。