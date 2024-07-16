一早起床被12萬5香醒！ 00919配息入帳了 他曝「超狂本金」

群益台灣精選高息ETF（00919）昨(15)日第五次發放配息，每股配發0.7元，有網友一大早打開銀行App就發現「六位數」配息金額入帳，超香數字馬上引起其他網友們留言羨慕說「本多就是贏家」、「哥，真的猛」、「你領一次息比我存款還多」，甚至有不少人好奇原po成本多少。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出銀行App畫面顯示為群益台灣精選高息ETF（00919）股息入帳，從擷圖中可看見金額為「125,069」，原po表示這是他第三次領到00919的股息了，整體心情感覺上「滿香的」，未來也會繼續「存股存起來」。

網友紛紛在貼文底下熱烈討論「這樣本金是放多少？」、「第三次領代表2023/12/18前就買進了！」、「母數高，領的就高，很正常」、「這樣平均一個月領到四萬以上，比很多上班族月薪還高了」，原po也在底下表示自己持有張數180張，成本約400萬，至於是否要扣二代健保，有人熱心解答單筆超過2萬就要扣，原po則回說「12萬被扣900，根本沒感覺」。

也有其他人表示「在7月12日就收到配息入帳，拿到18,931元」、「慢慢前進中但這次已收到54,590元」、「目前才月配6千多」、「覺得羨慕，小弟我只有你的零頭而已」、「一起加油」，還有人認為原po至少不是鍵盤富翁，「有放上自己的配息資料都是了不起」。