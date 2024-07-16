00905搭上AI熱潮！台積電、鴻海、聯發科佔比重 配息0.37元創新高

搶息買盤大軍壓境，FT臺灣Smart ETF（00905）在最後買進日前五日交易量超過八萬張，規模同創新高來到近35億，截至7月15日，淨值來到14.68，溢價5.45%。

00905並無近期坊間台股高股息ETF具備的平準金制度，為避免開放過多申購而稀釋既有投資人的股息，富蘭克林華美投信已於10日公告，11日起暫停初級市場申購，並於16日起恢復初級市場申購。

00905在2022年4月掛牌上市，含本次及過往配息共5次，本次除息金額0.37為過往幾次配息中最高，且今年至今績效也突破50.82%，在許多市值型ETF中名列前茅；00905也是本月配息股ETF中年化配息率最高者之一，以淨值估算單期配息殖利率達10%，在ETF社群中引起不小的討論聲量。

00905所追蹤指數為特選Smart多因子指數，是目前市場中唯一由美國專業投資團隊參與研發的台股ETF，也是國內極少數採用Smart Beta建構、台積電占比超過30%的智慧型台股市值型ETF。

目前前3大成分股為台積電33.84%、鴻海6.65%、聯發科5.13%，囊括了近期熱門AI概念股，加總佔比超過40%；在產業分布部份，半導體產業、電子零件組合、電腦週邊設備加總佔比60%，也因此在AI生態系熱潮不間斷的情況下，下半年成長預期看旺。

建議投資人可以定期定額，抓住下半年AI商機。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※