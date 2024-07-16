美股ETF也有高息 00858本月除息上看10%

今年以來美股表現強勁，帶動美股ETF報酬表現。ETF因為能夠替投資人免除主動選股的困難，成為近年火熱的投資產品。其中，在國內投信發行數檔美股ETF中，僅有少數設有配息機制，分別為永豐美國500大（00858）、國泰北美科技（00770）及國泰費城半導體（00830），不僅能追求美股成長契機，同時能兼顧有定期息收需求的投資人。

進一步觀察三檔ETF的近一年配息狀況，00858擬於7月每股配發1.7元，而過去三次配息的年化殖利率均在10%以上，這次配息依然有機會挑戰年化殖利率10%的水準；00770國泰北美科技（00770）今年1月每股配發4元，年化殖利率為9.50%；00830國泰費城半導體（00830）今年2月發放1.51元，年化殖利率為4.07%。

永豐美國500大ETF基金經理人林永祥表示，美國最新6月消費者物價指數（CPI）升幅持續下降，CPI年增率為3%，低於市場預期，顯示美國通膨持續邁向趨緩，加深聯準會今年降息機率。而通膨升幅走低，主要是汽油價格下降是通膨增幅趨緩主因，同時也抵銷了租金漲勢。根據FedWatch截至7月15日資料顯示，9月降息機率超過八成。

林永祥指出，欲參與美股行情，可以透過市值型的美股ETF參與美國大型股成長機會，相較於一般投資人熟悉的標普500指數以「流通市值加權」為成分股標準，00858所追蹤之STOXX美國500股票指數是以「市值」進行篩選，能更即時納入「真正排行前500大市值」的美股企業，而且產業涵蓋範圍和標普500指數一樣廣泛多元，包括科技、金融、醫藥、能源、民生消費、通訊等，00858投資人也能因此一次囊括不同產業的美國龍頭企業。

永豐投信表示，永豐美國500大（00858）實際配息金額將於7月23日公布，並於7月25日除息，投資人只要7月24日買進或持有，即可參與本次配息機會。