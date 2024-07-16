00919配出0.7元...沒填息只是左手換右手？達人：長期持有不用介意

00919配息0.7元今天發下來了！又要吃大餐慶祝了嗎？沒有啦～這次會存起來。

上個月領00878、這個月領00919、下個月再領0056！對於想要退休的人來說，能夠生生不息、周而復始的ETF組合月月領股息，真的很不錯！

雖然00919還沒填息，很多大大擔心只是左手換右手，但對存股族、退休族，主要目標是領息，股息作為被動收入、現金流使用，因此持有ETF的時間可能長達數年，甚至10年以上，並不是少少幾次的除息或是短期持有就賣出。

而隨著景氣、股市長期成長，最終在價差（資本利得）的報酬率為正數的機會是很高的（例如：0056已經連續填息14年）。

當然，重點是ETF的選股邏輯不是太偏門、冷門的特定題材，要能夠貼近市值、大範圍指數的機制是最穩定的。

00919的選股邏輯就是從：

1、市值前300大 2、日均成交值>8000萬 3、近4季EPS>0

以市值、流動性、獲利能力定義一個選股池，再從中去精準選出高股息的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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