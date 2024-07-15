股票型ETF 資金簇擁

過去一周，整體股票型ETF續獲268.5億美元資金淨流入，主要為美國市場獲222.0億美元淨流入，中國、亞洲與歐洲市場也分別獲24.0億、16.7億與4.9億美元淨流入，反觀日本、拉丁美洲分別遭8.9億與2.5億美元淨流出。

美國CPI通膨數據降溫加以聯準會主席鮑爾於國會聽證會發表鴿派言論，進一步強化投資人降息預期，美國公債殖利率與美元匯價連袂走低，推動全球股市連六周上漲。

主要股票型ETF資金流向統計

富蘭克林證券投顧表示，美國6月CPI通膨降溫強化聯準會降息期待為全球股債市注入強心針。根據7月14日芝商所FedWatch數據顯示，市場預期9月降息1碼機率升至88.1%，11月及12月各降1碼機率也有五成左右，激勵彭博公債指數今年來轉為正報酬。

此外，降息預期也為股市帶來連鎖化學反應，市場預期降息有利於減輕中小型股、生技股和利率敏感度較高的產業（公用事業、乾淨能源）財務壓力，並帶動評價面修復行情，引發資金輪動。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟指出，科技七雄崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，預期未來巨型股漲勢將和緩、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準。

多元化投資組合在未來12至18個月內有望跑贏大盤，建議除了科技產業型基金之外，可搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及位處政策紅利甜蜜點的印度和日本股票型基金。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美國基本面仍屬相對穩健，股市動能具支撐，不過隨近期股市處於高檔，加上接近美國總統大選，近日發生候選人遭襲事件，也令選情消長更受囑目，波動風險仍須留意，建議穩健型投資者不妨透過多重資產策略來參與，以平衡投資組合波動，產業方面，包括科技、網路通訊、消費、金融、醫藥、工業等可留意。