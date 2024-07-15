川普遭槍擊恐擾金融市場！ 法人：低波動的債券ETF成投資首選

川普在賓州演講遭到槍擊受傷，右耳受傷但無生命危險，受傷下台前不忘舉拳高喊Fight，市場認為在槍擊事件後川普勝選機會大增，不過，市場法人認為，敏感的金融市場表現特別容易受到干擾，尤其是全球股市現階段正處於高檔，因此低波動的投資工具，是投資人目前首要之選，債券ETF就是其中之一。

市場法人表示，以群益投信將募集的債券ETF「群益優選非投等債」（00953B）來看，鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制並採用月配息收益機制，發行價10元，一次滿足債券投資人所有投資期待。

市場法人強調，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

財富管理專家表示，債券ETF產品非常多元，長短天期、成熟新興市場、信用評等、收益水準、配息頻率各有不同主題，00953B群益優選非投等債ETF追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。

財富管理專家指出，00953B是台灣首檔採用「信用因子加權」精選出債券優等生的債券ETF，有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏；此外，追蹤指數成份券聚焦「成熟國家非投資等級債」，減少新興國家常有的地緣政治不確定性，力求降低波動風險，增加長期勝率。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，雖然近期市場對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

李忠泰指出，降息前，市場偏好鎖高利率的券種，債券選擇上可以發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。