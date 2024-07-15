金融股近期強勢 永豐ETF 00907吃香

金融股近期表現強勁，根據證交所截至7月12日資料顯示，金融股指數在近11個營業日，有10個營業日均收漲，頻創歷史新高。永豐投信表示，今年以來電子股表現強勢，回檔風險恐較高，加上本周台積電（2330）將召開法說，盤勢恐有震盪加劇風險，建議將部分資金調節至波動度較小的金融或傳產類股。

永豐優息存股 ETF（00907）經理人林永祥指出，在AI需求爆發，股市由科技股帶頭領漲，加權指數創下歷史新高。進一步觀察，類股指數今年以來的表現，電子類股指數上漲44.85%，近期同樣創下新高的金融類股指數，僅上漲25.15%，在適逢股市來到高位的時候，在金控股上半年獲利大好，相對具備補漲空間。

林永祥表示，領股息是不少台股投資人的偏好投資行為，存股領息重要的關鍵是能夠持續且平穩的配發股息。目前台股共有22檔高股息 ETF，有別於其他高股息 ETF，00907是國內首檔以「存股」概念發行的 ETF，成分股涵蓋金融、傳產類股，並排除波動相對大的電子股，金融、傳產股性相對科技股溫和，營運也相對穩定，有助於持續穩定配發股息，同時當科技股漲多時，資金就可能溢散至傳金類股，也能作為投資組合中產業分散的標的。

根據永豐投信官網之 ETF 申購買回清單，截至7月12日為止，永豐優息存股（00907）前五大持股均為金融股，依序為華南金（2880）5.24%、富邦金（2881）5.08%、中信金（2891）4.94%、玉山金（2884）4.68%及永豐金（2890）4.30%。