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買00935半年賺近百萬！他曬驚人報酬率明細曝：還會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00935。中央社
網友討論00935。中央社

近期00935討論度相當高，投資人看準其成分股多為科技股，成為「隱藏版AI ETF」，報酬率高。有網友投資120張00935，短短半年報酬高達93餘萬元，報酬率47%，他預估年底會再上漲，力勸「還在猶豫的朋友趕緊上車」。

00935主要以科技股為主，可說是隱藏版AI ETF，截至6/26，00935持股中台積電(2330)占比32.25%，聯發科(2454)占比15.02%，其他輝達概念股合計占比22.1%，三者共計69.37%。在績效方面自成立以來表現驚人，報酬率超過3成，淨值和股價也屢創新高，且回測定期定額台灣創新科技50指數，5年勝出大盤達2.5倍。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資120張00935，短短半年賺進高達93餘萬元，報酬率47%，他嗨喊，「00935過幾個月要首次配息了，年底股價應該也還會再衝一波，這幾天開始回檔，還在猶豫的朋友趕緊上車」。

其他人則留言「這支剛好在萬六上市，運氣有夠好」、「這支低調賺，有買+1」、「我那時候買這支還被其他買別的ETF的說要買知名的比較有保障，但我現在報酬已經遠遠超過他們了」、「當初934、935兩支在選，我選擇了934，100張，賺進59.7萬、報酬率39.8%，我後悔的不是我選錯，是沒有各買100張」。

不過也有人說「不用上車，因為下週一會再大漲，要買這支說真的貴了，不如買00949日本ETF還正便宜」、「大家都忽略另一檔00881其實漲的更多，因為持有鴻海比例幾乎沒看過比它還高的」、「你有沒有想過ETF基本都是看大盤，啊大盤會漲都是看台積電，如果直接買台積電，獲利比現在多快一倍」。

00935野村臺灣新科技50 Dcard ETF 台積電 報酬率 大盤

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