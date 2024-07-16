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逢低買進00935、006208！網勸「加碼後者」 原因跟黃仁勳有關

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 中央社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 中央社

台股15日收盤下跌37.57點，終場以23,879.36點作收，成交量4,604.97億元。有網友近日趁台股下跌時加碼買進00935、006208，分別買進1000股、500股。其他人認為，因為NVIDIA的共同創辦人暨執行長黃仁勳下半年還會訪台，因此要繼續買006208。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在4月趁低點買進00935，陸續上漲3成左右，且上半年黃仁勳訪台，參加電腦展，股價因此頻頻上漲，後來他一直想要加碼買進，卻又很猶豫。

該網友說，他認為科技股表現穩健，總算在台股下跌修正的時候找到入場機會，加碼買進00935、006208，分別買進1000股、500股，他笑稱，「結果發現似乎不是只有我這樣想，00935和006208今天成交量暴增」。

其他人則留言「也是買006208，花一樣的錢買的股數越來越少了」、「打算繼續006208，因為黃仁勳說下半年還要來台灣一次」、「00935 那一根有猛喔」、「一直都有持續買進00935和00692，最近才加碼006208，然後還買了一張00941，00935一直都很猛，但討論度都不高」、「今天也跟你一樣加碼這兩支」。

有人建議「買00935跟買006208有啥差別嗎？幾乎都看台積跟聯發科，台積沒漲你這兩支都不會漲，台積跌了這兩支也都會跌完全沒分散風險的概念，買00935不如買006208就好」。

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