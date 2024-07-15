00725B今除息前最後買進日…先領7％等降息賺價差！亦可趁機撿便宜

回顧上週市場行情，全球股市持續上行，多國股市續創新高。在低於預期的美國CPI數據開出後，美元指數跌至一個月新低，並強化市場對聯準會將於9月開始降息的押注，美國公債殖利率延續跌勢，10年期美債殖利率收在4.18%，債券ETF通周多收漲。

其中配出7%高息，吸引投資人搶進的國泰投資級公司債（00725B），單周受益人即大增逾4千人，是排除新掛牌的ETF後，受益人增加最多的債券ETF，帶動基金總受益人突破4萬人。

其餘增加較多的如凱基非美國投等債（00945B）增加2,860人，元大美債20年（00679B）有2,376人新加入投資行列，國泰20年美債（00687B）、群益ESG投等債20+（00937B）則分別增加1,810人、1,209位受益人。

法人表示，本月除息的00725B，以年化配息率7%奪下投等債ETF配息王，自公告配息後吸引買盤湧入，每日成交量穩定維持2-3萬張，規模更擴增近120億元。

00725B目前規模已逾1,128億元，是少數的千億級債券ETF，今（15）日為本季配息的最後申購日，每張可以領658元，是本次配息金額最高的債券ETF，法人建議可把握最後時間入場，先領高息再賺降息後的價差，或是7/16除息後股價來到甜蜜價位，亦可趁機撿便宜，進場布局。

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