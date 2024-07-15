快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

00725B今除息前最後買進日…先領7％等降息賺價差！亦可趁機撿便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

回顧上週市場行情，全球股市持續上行，多國股市續創新高。在低於預期的美國CPI數據開出後，美元指數跌至一個月新低，並強化市場對聯準會將於9月開始降息的押注，美國公債殖利率延續跌勢，10年期美債殖利率收在4.18%，債券ETF通周多收漲。

其中配出7%高息，吸引投資人搶進的國泰投資級公司債（00725B），單周受益人即大增逾4千人，是排除新掛牌的ETF後，受益人增加最多的債券ETF，帶動基金總受益人突破4萬人。

其餘增加較多的如凱基非美國投等債（00945B）增加2,860人，元大美債20年（00679B）有2,376人新加入投資行列，國泰20年美債（00687B）、群益ESG投等債20+（00937B）則分別增加1,810人、1,209位受益人。

法人表示，本月除息的00725B，以年化配息率7%奪下投等債ETF配息王，自公告配息後吸引買盤湧入，每日成交量穩定維持2-3萬張，規模更擴增近120億元。

00725B目前規模已逾1,128億元，是少數的千億級債券ETF，今（15）日為本季配息的最後申購日，每張可以領658元，是本次配息金額最高的債券ETF，法人建議可把握最後時間入場，先領高息再賺降息後的價差，或是7/16除息後股價來到甜蜜價位，亦可趁機撿便宜，進場布局。

※免責聲明：本文並非投資建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

00679B元大美債20年 00725B國泰投資級公司債 00937B群益ESG投等債20+ 00945B凱基美國非投等債 CPI 債券ETF 降息

延伸閱讀

買債券因為預期會降息? 歷史數據曝：要優異報酬請選股票

降息等快兩年了…現在終於可以買債券？ 雨果建議：投資資產先超過100萬

大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點

逼近2萬4的台股還能買006208？ 夏綠蒂：「長期投資」持續扣沒問題

相關新聞

逼近2萬4的台股還能買006208？ 夏綠蒂：「長期投資」持續扣沒問題

有些人問說 ：富邦台50 006208 還能投資嗎？

當前美、台股大盤高嗎…過去一年在質疑中不斷創高！ 達人：0050、00905、00646、00662

過去一年，版主總是告訴親戚：台灣與美國經濟發展大致良好，不會選個股就安穩投資市值型ETF，長線總會獲利。

00725B今除息前最後買進日…先領7％等降息賺價差！亦可趁機撿便宜

配出7%高息，吸引投資人搶進的國泰投資級公司債（00725B），單周受益人即大增逾4千人，是排除新掛牌的ETF後，受益人增加最多的債券ETF，帶動基金總受益人突破4萬人。

00878、0056、00713…高股息ETF年化殖利率破8％會是常態？ 貸夫：待空頭時考驗

高股息ETF，年化殖利率破8%，真的會成為常態嘛？

00878、00713、00692…2個月資產再增加兩百萬！瑞奇媽：期間就「上班存錢買進」外啥也沒做

盤點了上半年瑞奇夫妻的股票成績和四月相比，居然再增加200萬，瑞奇夫妻兩隻豬，真的在風口上越飛越高，瑞奇媽也要趕快準備降落傘和軟墊，以免之後摔下來變成豬肉乾。

日半導體ETF 還有戲

日圓匯率持續走貶，據外資研究統計，日圓每貶值1元，企業營業利益平均可以增加0.51%，短期日本企業獲利將有機會持續看升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。