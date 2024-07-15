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逼近2萬4的台股還能買006208？ 夏綠蒂：「長期投資」持續扣沒問題

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

最近台股表現超強的，尤其是台積電（2330），雖然周五收盤下跌了，但今年股價也是一直創新高，連帶也帶動了定期定額投資的熱潮。

根據證交所最新數據，6月份定期定額交易戶數再創新高。

其中當紅炸子雞台積電定存交易戶數更是突破8.7萬戶，月增9,508戶。

除了台積電，與台灣50指數連動的富邦台50 ETF也受到投資人青睞，單月增加1.4萬戶。

富邦台50 ETF 投資一籃子台灣 50 指數成分股，可以掌握台灣大型企業的表現。

從定期定額投資熱潮可見，這波投資熱潮反映出投資人對後市抱持樂觀態度，也顯示出投資人對台灣經濟發展的信心。

有些人問說：富邦台50 006208 還能投資嗎？

定期定額ETF如果你是要做為長期投資，像是退休金、小孩教育基金，那雖然現在高檔，持續扣沒有問題。

因為長期還是看好大盤，但切記，日後不要在低檔停扣，甚至要提高扣款金額。

但如果你的目的是for 短期目標，那可能就不是一直扣。大盤高檔時，可將資金選擇波動較小的標的或調整投資比例。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 ETF 大盤 定期定額 市值型

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