快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當前美、台股大盤高嗎…過去一年在質疑中不斷創高！ 達人：0050、00905、00646、00662

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

2022年10月，台股經歷一波短暫熊市，加權指數跌破一萬三千點；2023年6月，加權指數攀升至一萬七千多點。當時版主一位親戚害怕指數位於一萬七千多的相對高點，於2023年6月幾乎出清所有持股，期待大盤再次下挫至一萬三千點，期待可以撿便宜。

2023年6月到現在，這一年多的時間，每次版主返鄉，親戚總會問：大盤太高了吧？現在不是買股票的時機吧？現在買債券是不是比較好？親戚一直問、大盤一直漲，大盤愈是漲、親戚愈是不敢買。

過去一年，台股與美股的亮麗表現，安穩留在市場裡的一定都收益滿滿，躲在市場外觀望的就只能眼睜睜看著別人開心清點獲利。

此次返鄉，親戚告知版主，依舊擔心股市過熱，過去一年庫存股票沒增加多少，反倒是陸續買了約30張高評級投等債ETF，外加滿手現金。儘管買債券與持有現金不算是錯誤決定，但報酬率大幅度落後股票是不爭的事實，也讓親戚非常苦惱。

過去一年，版主總是告訴親戚：台灣與美國經濟發展大致良好，不會選個股就安穩投資市值型ETF，長線總會獲利。可惜親戚無法克服心魔，早早就出清持股。看著當前台股瘋漲，親戚很想重回股市懷抱，但同樣的心魔仍然揮之不去：台股加權指數是不是太高了？如今大盤氣勢如虹，蓄勢上攻兩萬五千點，版主猜想，親戚的心魔大概會愈來愈嚴重，依舊不會進場買股票。

趨勢向上的市場、趨勢向上的標的（例如市值型ETF），版主不建議主動預測高低點，不要老想著買低賣高。過去一年，不論台股或美股，一直都有人認為漲過頭，該回檔整理了，偏偏台股與美股就在一片質疑聲中不斷創新高，也讓觀望者頻嘆無奈。

連結台股的0050與00905、連結美股的00646與00662，上市至今股價一路走高，縱然過程偶有回檔震盪，長線始終往上突破。投資這樣的產品，除非台灣與美國經濟遭逢結構性巨變，否則定期進場就是最佳策略。從基本面看，長線目前看不到台灣與美國有衰敗跡象。

當前台股大盤高嗎？版主不知道，但長線必定持續創高。存股真的不用懂太多，知道長線趨勢就足夠了。版主會秉持這個信念，持續優雅投資。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00646元大S&P500 00662富邦NASDAQ-100基金 00905FT臺灣Smart

延伸閱讀

00878、00713、00692…2個月資產再增加兩百萬！瑞奇媽：期間就「上班存錢買進」外啥也沒做

降息等快兩年了…現在終於可以買債券？ 雨果建議：投資資產先超過100萬

大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點

00878、0056、00713…高股息ETF年化殖利率破8％會是常態？ 貸夫：待空頭時考驗

相關新聞

逼近2萬4的台股還能買006208？ 夏綠蒂：「長期投資」持續扣沒問題

有些人問說 ：富邦台50 006208 還能投資嗎？

當前美、台股大盤高嗎…過去一年在質疑中不斷創高！ 達人：0050、00905、00646、00662

過去一年，版主總是告訴親戚：台灣與美國經濟發展大致良好，不會選個股就安穩投資市值型ETF，長線總會獲利。

00725B今除息前最後買進日…先領7％等降息賺價差！亦可趁機撿便宜

配出7%高息，吸引投資人搶進的國泰投資級公司債（00725B），單周受益人即大增逾4千人，是排除新掛牌的ETF後，受益人增加最多的債券ETF，帶動基金總受益人突破4萬人。

00878、0056、00713…高股息ETF年化殖利率破8％會是常態？ 貸夫：待空頭時考驗

高股息ETF，年化殖利率破8%，真的會成為常態嘛？

00878、00713、00692…2個月資產再增加兩百萬！瑞奇媽：期間就「上班存錢買進」外啥也沒做

盤點了上半年瑞奇夫妻的股票成績和四月相比，居然再增加200萬，瑞奇夫妻兩隻豬，真的在風口上越飛越高，瑞奇媽也要趕快準備降落傘和軟墊，以免之後摔下來變成豬肉乾。

日半導體ETF 還有戲

日圓匯率持續走貶，據外資研究統計，日圓每貶值1元，企業營業利益平均可以增加0.51%，短期日本企業獲利將有機會持續看升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。