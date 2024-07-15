當前美、台股大盤高嗎…過去一年在質疑中不斷創高！ 達人：0050、00905、00646、00662

2022年10月，台股經歷一波短暫熊市，加權指數跌破一萬三千點；2023年6月，加權指數攀升至一萬七千多點。當時版主一位親戚害怕指數位於一萬七千多的相對高點，於2023年6月幾乎出清所有持股，期待大盤再次下挫至一萬三千點，期待可以撿便宜。

2023年6月到現在，這一年多的時間，每次版主返鄉，親戚總會問：大盤太高了吧？現在不是買股票的時機吧？現在買債券是不是比較好？親戚一直問、大盤一直漲，大盤愈是漲、親戚愈是不敢買。

過去一年，台股與美股的亮麗表現，安穩留在市場裡的一定都收益滿滿，躲在市場外觀望的就只能眼睜睜看著別人開心清點獲利。

此次返鄉，親戚告知版主，依舊擔心股市過熱，過去一年庫存股票沒增加多少，反倒是陸續買了約30張高評級投等債ETF，外加滿手現金。儘管買債券與持有現金不算是錯誤決定，但報酬率大幅度落後股票是不爭的事實，也讓親戚非常苦惱。

過去一年，版主總是告訴親戚：台灣與美國經濟發展大致良好，不會選個股就安穩投資市值型ETF，長線總會獲利。可惜親戚無法克服心魔，早早就出清持股。看著當前台股瘋漲，親戚很想重回股市懷抱，但同樣的心魔仍然揮之不去：台股加權指數是不是太高了？如今大盤氣勢如虹，蓄勢上攻兩萬五千點，版主猜想，親戚的心魔大概會愈來愈嚴重，依舊不會進場買股票。

趨勢向上的市場、趨勢向上的標的（例如市值型ETF），版主不建議主動預測高低點，不要老想著買低賣高。過去一年，不論台股或美股，一直都有人認為漲過頭，該回檔整理了，偏偏台股與美股就在一片質疑聲中不斷創新高，也讓觀望者頻嘆無奈。

連結台股的0050與00905、連結美股的00646與00662，上市至今股價一路走高，縱然過程偶有回檔震盪，長線始終往上突破。投資這樣的產品，除非台灣與美國經濟遭逢結構性巨變，否則定期進場就是最佳策略。從基本面看，長線目前看不到台灣與美國有衰敗跡象。

當前台股大盤高嗎？版主不知道，但長線必定持續創高。存股真的不用懂太多，知道長線趨勢就足夠了。版主會秉持這個信念，持續優雅投資。

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