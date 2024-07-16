高股息ETF未來將消失了？ 專家：選老牌或00944、00713、00936…目前這三檔還有想像空間

股市達人股添樂發布一則影片，台股高股息時代已過？大舉資金湧入高股息ETF反倒會讓高股息消失？

以下為影音內容：

跟大家說個小故事，剛出社會沒幾年的時候，曾經去一家大金控旗下的票券公司面試，那時候面試官問了一個問題：為什麼外資都要買台股呢？

那時候因為緊張，就亂答一通：說因為有台積電，有電子五哥。面試官則說了答案：因為台灣是高股息市場...現在回想其實面試官是對的。

不過台股這個放眼全球市場獨特的優勢，已經正在慢慢消失當中，以下會說明造成這跡象背後的原因以及它所帶來的影響。

高殖利率逐漸消失的原因

這幾年高股息ETF成長太快，2022年的時候整體高股息受益人數只有285萬，規模6200億左右；到了今年截至5月份，受益人數逼近600萬人，規模更是直接衝上1.35兆。

這個數字的誇張程度怎麼形容？可以說外資連續賣好幾年，可能都賣不到這樣的數字。

尤其挑出最大的五檔高股息ETF來看，就可以發現合計規模直接逼近1.25兆，可以說高股息ETF這股資金，已經成為台股的中堅力量，而它的影響力有時候甚至比外資還要更大；而這股力量其實已經默默在改變台股的結構。

大家試想，這麼多的資金湧入台股，通通都在買高殖利率股票，會發生什麼事情？

沒有高股息

1.25兆的資金湧入台股，搜刮市值前300大的高殖利率股票，會造成高殖利率的股票，通通被買成低殖利率。

在今年若是認真計算，目前前300大殖利率大於5％的股票數量，在今年只有14檔，這是過去十年裏面最低的。

就7月8號統計出來的數字，就算放寬到殖利率大於4.5％的股票數量，也只有僅僅30檔。

上兆的資金都買這些股票，導致很多高殖利率的股票都在莫名暴漲，而且估值大幅度的提高，可以看到下圖，過去大盤漲幅78％，只要是紅框代表就是贏過大盤，一看就很明顯，幾乎全部都是贏過大盤，也就是因為資金大幅度的湧入，導致它們當前的殖利率，相較過去平均五年的水準來說，都變成明顯的縮水。

所以是投資高股息ETF的人，現在就要知道所謂高殖利率在以後可能就是4.5％，手中的高股息ETF合理的配息數字就是4.5％，最高也不會超過5.5％，因為羊毛出在羊身上，成分股殖利率都不到5％了，ETF怎麼會配超過5％呢？除非是拿資本利得出來配。

績效表現差不多

大部分的高股息ETF買的都是非常類似的股票，那也就導致大部分的高股息ETF表現也就差不多。

就下圖來看，今年以來全部的高股息ETF都沒有差太多，今年主要漲台積電，所以可以看到大盤同期表現漲35％，但這些高股息ETF幾乎都在20％左右。

但看到少數幾檔會貼近大盤的原因，不是因為選股比較高明，是因為成分股裡面剛好有台積電，或是其他主流成分股，例如鴻海及聯發科。

所以在未來可能也不太需要糾結到底哪一檔高股息ETF比較好，因為就現階段的情況來看，成分股差不多，所以不用從眾多選擇裡面挑一檔出來，因為大家都非常類似。

ETF資金成為台股中堅份子

拉長線看台股的走勢，投信的重要性已經慢慢取代外資，且可能會有對做的情況，也就是投信買外資同時在賣。

原因自己猜，外資買台股還是會看，到底股票的估值合不合理，現在的情況是，被動資金把相關高股息股票推升之後，就會看到某些股票發生了「土洋對作」的情況。

像是光寶科這檔股票，過去就是常年高股息ETF最愛買的股票，就是因為這幾年高股息ETF資金大量湧入，使這檔股票水漲船高，因為估值大幅度攀升，外資就轉為賣超，但投信代表的ETF資金還是持續往上買。

這類股票已經發生了明顯的跡象，就是殖利率已經跟不上股價了，這也呼應前面所說，高殖利率股票都被買成低殖利率。

文曄也是如此，過去常年都在5％以上的殖利率水平，可是現在因為股價開始往上跳，殖利率也慢慢跟不上，今年其實只有1.5％殖利率；所以不只外資賣，投信也開始賣了。

英業達的情況也是如此，第一波股價跳升，外資覺得不合理開始賣超，第二波殖利率跟不上，換投信開始賣超。

所以是操作個股的投資人，可能會覺得莫名其妙，為什麼股票常常利多一大堆，可是就是不會動，還反而常常被賣超一堆，可能就是上述所說的原因關係。

吃豆腐風氣盛行

也正是因為這一股被動的資金力量實在太強了，所以吃豆腐的風氣也慢慢在盛行當中。

最明顯的就是神基這檔股票，2-3月一波漲幅是50％，消信當時許多投資人都不知道發生什麼事情，甚至可能連公司老闆都很訝異，都不知道自己的公司原來這麼厲害！

其實說穿了就是某檔ETF在這一段期間進行了募集，那市場一窩蜂進去吃豆腐的關係，所以又是熟悉的劇本，股價暴漲，估值超過了外資認同的合理水平並開始賣超，股價拉上去之後，發現殖利率無法維持，換投信開始賣超。

這個現象讓市場開始食髓知味，所以拉長線來看，往後吃豆腐的風氣，只會越來越盛行，這也是高股息ETF資金大量湧入市場，造成的第三個影響。

台股下跌有限

尤其大量資金開始透過ETF湧入市場，市場的資績活水開始往上走，加上近年台商的資金回流，房價也高，可能其次的選項也只能選擇股市，那投入股市可能也是透過ETF。

這樣的好處，往後的空頭，修正的幅度跟所需要的時間，可能就不像以前來的那麼長，因為有源源不決的資金都在等著逢低買進。這對台股來說絕對是相對有利的局面。

高股息ETF有哪些機會？

雖然往後這些高股息ETF合理殖利率水平，可能只有4.5％至5.5％之間。但倒也不用這麼悲觀，因為反而可以關注的是價差的部分。

這幾年高股息ETF變化，每年不是10％-20％成長，是一倍兩倍在成長，今年不到五月就相較去年成長5成。

只要蛋糕持續做大，這些高股息ETF依舊還是會持續的往上走，即便配發的殖利率越來越低，但只要規模持續變大，那就還是可以賺到不錯的價差。

尤其高股息ETF配息來源主要有三塊，但只要是老牌的ETF帳面上都有大量的資本利得可以做額外的分配；所以即便股利只有4％，也可以拿資本利得出來配，也還是可以有越過5％甚只有機會達6％水準。

但新的ETF帳戶上沒有太多的資本利得，所以新的商品能配發的殖利率就是單純成分股配發的股息。

所以希望拿5％甚至更多的投資人，就應該要往老牌的高股息ETF去找。新商品買的成分股也是大同小異，但因為買得晚，所以資本利得相對也少。

除非新的ETF買的成分股是過去高股息ETF不會買的類型，大部分高股息ETF買的都是市值前150大，所以這個區塊的股票估值很多都明顯過高，再來殖利率也從高股息買成低股息。

反倒是市值150至300大過去高股息ETF比較少會買的類型，如果追求希望超過5%甚至6%的殖利率，接下來成分股集中在這個區塊的，會比較有想像空間；像是00944、00713、00936，如果單純靠領上市櫃公司配發的現金股利，這幾檔ETF合理的殖利率水準，會比老牌的ETF來的更高一點，因為這個區塊的股票過去都沒人買。

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