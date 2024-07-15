00878、0056、00713…高股息ETF年化殖利率破8％會是常態？ 貸夫：待空頭時考驗

看到Ryan爸的限動時，不禁又讓我再次思考這個問題：高股息ETF，年化殖利率破8%，真的會成為常態嘛？

還記得去年初的時候，貸夫跟R爸就有討論過這問題，既然高股息ETF的成分股，其年化殖利率落在5-6%，那ETF沒有理由可以擠出超過8%的殖利率，如果有，也可能只是蜜月期或是曇花一現。⁡

然而一年半過去了，我的想法開始有點改變。因為貸夫發現這兩年，有越來越多的ETF，即便股價持續攀升，依然能夠穩定的配出8%以上的殖利率。⁡

這就讓我有不同的思路，我們是不是對股票市場不要有太多主觀的成見，而是要好好去思考，背後可能的原因...⁡

而這問題背後的答案，可能就藏在「股利通知書」內。⁡

一般個股所配發的股息，就真的是單純的股利所得。而ETF所配發的股息，裡頭的名目，除了股利所得外，還有一大部分是「76W財產交易所得」，而貸夫認為這就是其中的關鍵。⁡

財產交易所得是指因出售該ETF成分股所賺取之價差，ETF會依指數比重買賣成分股，投信公司買賣間的價差，若有賺，就會發還給投資人。⁡

也就是說你買進的ETF，明明自己沒有賣掉，但該ETF的經理人，幫你主動的買賣其下成分股，把獲利的部分，發還給你！⁡

ETF經理人靠主動交易其下的成分股賺錢，會是件容易的是嗎？其實我不知道，不過如果ETF資產規模夠大，可以靠著源源不絕的新台幣來交易的話，我想是有可能的，以下大概是我想到三種可能的交易方式：

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1.震盪盤（蛛網交易）

當成分股股價在一定的區間上下震盪，就可以在相對低點買進，相對高點賣出，如此低買高賣，來回操作，就像蜘蛛結網的方式來誘捕獵物一樣

2.趨勢向上盤（動能法）

當成分股有走出明顯的多頭趨勢，厲害的經理人就會勇敢順著趨勢追高，循著正確的足跡往上加碼，並且向下疊高自己的停損點

3.趨勢向下盤（逢低攤平買進法）

當成分股處於相對弱勢，仗著ETF龐大的資金優勢，可以有本錢向下攤平，然後買出微笑曲線出來

以上這三招，或許就是ETF中財產交易所得主要的來源，不過這也只是我個人的推測，我也不知道正確與否。

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相較於市值型的ETF就是要拿到該市場的報酬，高股息ETF裡頭似乎有些不為人知的小秘密。在過去兩年大多頭的盛況下，高股息ETF可以說是股息價差兩頭賺，至於是否能在空頭時還依然配出8%的殖利率，就留待未來空頭市場來考驗！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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