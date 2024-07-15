00878、00713、00692…2個月資產再增加兩百萬！瑞奇媽：期間就「上班存錢買進」外啥也沒做
盤點了上半年瑞奇夫妻的股票成績和四月相比，居然再增加200萬，瑞奇夫妻兩隻豬，真的在風口上越飛越高，瑞奇媽也要趕快準備降落傘和軟墊，以免之後摔下來變成豬肉乾。
這次除了分享上半年的股票市值，最重要的還是想和大家聊聊最近的想法，瑞奇媽從...
一開始設定50歲脫離打卡上下班的社畜生活
到許願45歲
再到提前成明年（整整和一開始差了8年）
但最近突然有一點點不同的想法，收入增加、視野增加，以前覺得在職場上的困難，突然可以用不同的視角切入，痛苦也因此有了解法，職場生活好像也沒有不可以（想法變來變去，我會時時跟大家更新），那大家怎麼想的呢？
但結論就是「有被動收入真的好爽！」
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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