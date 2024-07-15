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日半導體ETF 還有戲

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
日圓匯率持續走貶，據外資研究統計，日圓每貶值1元，企業營業利益平均可以增加0.51%，短期日本企業獲利將有機會持續看升。（路透）
日圓匯率持續走貶，據外資研究統計，日圓每貶值1元，企業營業利益平均可以增加0.51%，短期日本企業獲利將有機會持續看升。（路透）

日圓匯率持續走貶，據外資研究統計，日圓每貶值1元，企業營業利益平均可以增加0.51%，短期日本企業獲利將有機會持續看升，估計日本東證指數獲利率2023年~2025年可望連三年成長。投信法人表示，日股可望延續多頭行情，日本半導體股將扮演多頭先鋒。

日本企業獲利連三年成長
日本企業獲利連三年成長
日圓兌美元匯率屢創34年來的低點，弱勢日圓可提升日本出口競爭力及企業獲利能力，進而激勵日股近二年大多頭走勢。

台新日本半導體ETF（00951）經理人黃鈺民指出，輝達優異業績讓日本相關科技股持續被買入，推動市場表現。輝達的AI半導體，由台積電在後段製程的CoWoS技術製造，先進封裝技術，包括切割、黏合、堆疊、連接、封膠等一連串作業，需要相關製造設備和材料，而全世界具備這些技術的主要國家就是日本。

另在製造設備方面，包括晶片切割，到布線、黏合和銲線，以及封膠到檢查等，也都是日本企業擅長領域。日本企業在半導體設備領域中仍具有領先地位，以近年相關產業營收來看，於全球前十大半導體設備供應商中，日系廠商即占四位，約占前十大半導體設備廠商營收的三成，僅次於美國。

黃鈺民表示，全球都開始意識到供應鏈的重要性，在此背景下，日本提出《半導體與數位產業戰略》，希望吸引國內外企業投資以振興製造業，護國神山台積電日本熊本廠於今年2月24日開幕，這是台積電新一波海外布局中首座量產的晶圓廠，也是日本最先進製程晶圓廠。

中信日本半導體ETF經理人葉松炫認為，近年來AI題材持續火熱，市場對半導體供應鏈需求大增，日本政府也積極重建半導體產業鏈，透過大力補助半導體產業，拉攏國內外廠商，促進當地半導體供應鏈升級，加上台積電進駐題材加持，拉抬日廠共組供應鏈，預期日本半導體產業將會蓬勃發展。日本設備及材料廠在全球半導體產業鏈中具有舉足輕重的地位，投資人可透過布局相關半導體ETF，有機會跟上日本半導體這波漲升行情。

半導體 台積電 日本

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