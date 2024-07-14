7月股息5萬全砸進去買0050正二！存股哥：跌20%也不怕…高股息ETF是底氣
別再問了喔！因為問就是正二。槓桿哥七月股息一共領將近5萬，打算全部拿去買正二（00631L)，開始用高股息買正二的策略，這幾個月就集火買正二，先買到一張再說。
目前已經買了3萬多塊共120股，成本261.81（+2.69%），下週股息發了就繼續買，有閒錢也持續買，這個方式的主要邏輯就是讓我的股息有更強的爆發力。
除了讓股息威力加倍之外，買正二更能完整地參與台股市值成長，因為正二追的是台股期貨，而不是跟0050一樣追前50大權值股，因此我認為正二是比50更好的指數化投資標的。
當然正二不適合所有人，因為它的漲跌幅度很大，如果以電玩遊戲來看，我覺得正二就很像捨棄所有防禦力完全追求輸出的攻擊型角色，想當然這樣的角色操作難度高、容錯率也低。
雖然它的難度高、容錯率低，但我背後有高股息大軍在撐腰，高股息就是讓我提高容錯率的底氣來源，就算遇到大跌，跌到我的正二賠10%、20%也沒差，因為每個月都可以用股息繼續買。
我也不知道高股息+正二這個追求極致股息與價差的二刀流有沒有搞頭，上次有個人私訊我一大串，提了一大堆我看都看不太懂的理論說這招行不通，但你不試試看怎麼會知道呢？
也許被我拼拼湊湊又玩出了一個全新流派也不一定呀，這就是投資好玩的地方，用自己的節奏走自己的路，其他人的意見都只是參考而已，最重要的就是「相信你自己」。
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