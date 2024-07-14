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大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點
還記得今年4月中大盤的回檔嗎？從20833跌到19599共跌1284點，結果713只跌了0.85塊（-1.5%），其他高股息則是-5%起跳，當時就展現驚人的防禦力。
今（12日）天大盤跌了473點，結果00713在盤中還一度翻紅，最後只跌了0.05塊。會漲、抗跌、殖利率高，現在的00713囊括了所有高股息ETF的優點，應該說它的優點就是沒有任何缺點。
我只買了10.4張實在有點可惜，因為買太少啦！！之後也可能考慮再繼續補倉多買一點00713，然後再質押去拉維持率，這麼抗跌的又會漲的標的根本就是為了質押而生。
在大盤狂漲的今年已經漲破24000點，今年漲幅已經達到6000點，任何優質資產都在以你想像不到的速度增值，記得00713剛50塊時很多人都說太高了要等回檔再買，結果一回檔回到58.35塊。
自己嘎自己空手的結果就是股息沒領到、價差沒賺到，最後含淚買下去成本還很高，所以我才一直說「長期持有、股息再投入」才是真正的存股之道。
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