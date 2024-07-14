市值型ETF夯 小資族優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來科技權值股漲贏中小型股，鴻海（2317）狂飆111.9%、台積電（2330）大漲76.8%，廣達（2382）漲幅近五成，聯發科（2454）也漲40.5%，顯然買小不如買大，但是小資族不想追高，除了買零股，市值型ETF也是好選擇。

受惠AI應用需求，加上美國維持基礎利率不變，台股吸引資金持續流入，特別是重點權值股，同步推升市值型ETF表現，包括元大台灣50、富邦台50、富邦摩台、元大MSCI台灣、富邦公司治理等今年漲幅已經逾四成。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，市值型ETF主要追蹤大盤指數，以市值規模排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF參與行情，有助長期投資人實現資本增值。

現階段台股基本面無虞，全球AI趨勢發展，台灣科技股也在相對有利位置，看好台股中長期表現。不止AI受全球矚目，ESG低碳更是包括台灣在內各地積極推動發展項目，減碳管理做的好的企業可望獲資金青睞，建議不妨透過選股邏輯含低碳指標的台股市值型ETF掌握行情。

展望未來，主計總處5月上調今年GDP成長率預估至3.94%，甫公布的6月出口金額連續八個月成長，台股優異基本面將有望持續吸引外資買盤，大型權值股將優先受惠，市值型ETF表現可期。


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