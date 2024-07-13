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00878、00919、0056…七月淨資產突破300萬！ 鐵蛋：選擇「慢存股而非快當沖」

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

大家好，你的鐵蛋又來了；我超級興奮，淨資產繼今年2月突破200萬之後，7月突破300萬了！

不是我很會賺錢，是大盤這波漲勢太兇猛...

果然錢滾錢的速度，會比勞動得來的報酬還快非常多。

距離上次紀錄，本次成長198,951元，淨資產在30歲又13天之時，抵達300萬大關。

短期目標條更新：

00878 63.2張 / 87張 72%

00919 23.1張 / 50張 46%

0056 10.1張/ 10張 101%

碎念時間

鐵蛋目前的ETF策略還是定期定額+不定期不定額。上漲交給定期定額，下跌加碼買進。

之前收到私訊問說，這樣買入ETF累積本金太慢了，不考慮做個股嗎？

鐵蛋最近讀了《一如既往》，想分享一個片段，來回答這個問題：

『大部分的樹苗都是在母樹的遮陰下度過最初的幾十年。因為日照受限，所以成長緩慢，成長緩慢就會產生密度高、質地堅硬的木材。

但是，如果在空曠田野裡種樹，就會出現一個有趣的現象：沒有大樹遮蔽，樹苗在陽光下會迅速成長。

成長快速的木材沒有時間增加密度，因此質地柔短而疏鬆。質地疏鬆的木材是真菌與疾病的溫床。

「長得快的樹，腐爛的也快，因此永遠沒有機會變老」

生活中最重要的事物，從愛情到職涯、再到投資，都是因為兩件事而有價值：耐心與稀缺。讓事物成長的耐心，以及成長後讓人欣羨的稀缺。』

這就是鐵蛋的回答，鐵蛋試過每秒都是煎熬的快（當沖），最後，選擇存股安穩的慢。

你呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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