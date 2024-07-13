0056最多98張免扣二代健保補充保費！柴鼠：張數大約與4月那次相同
7月國內ETF配息組成 0056最多98張免扣健保
7月份台股ETF的配息組成，大部分都已經公告，00929這個月平準金從上個月的40%，再降到這個月只剩10%。隨著今年新的水蜜桃陸續到貨，00929月配當中的54C的占比也逐月拉高：
4月：4.39%
5月：4.15%
6月：8.08%
7月：25.65%
因為二代健保的計算是以「股利54C」為基礎，門檻是2萬元，前幾個月因為929的54C占比非常低，所以免繳扣繳的張數門檻幾乎都在千張以上，但這個月54C占比提高，所以免扣繳門檻自然就跟著大幅下降到433張，張數多的人要開始注意這個變化。
而台股人氣第二高的0056，這一季配息雖然拉高到1.07元，但54C的占比卻比4月那次下修到18.97%，所以這一次配息的二代健保門檻就是：
19999元/（1.07元x18.97%）=98,527股（整股最多98張），張數大約與4月那次相同
這個月首次配息年化高達19%的00934，配息組成開出來，果然也是滿滿的價差，高達82.7%。另外可以注意的是00905並非高股息ETF，也沒有安裝平準金，但這個月一樣也開出年化十趴，配息組成當中的資本利得也高達82.3%。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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